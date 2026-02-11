Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минсельхозе рассказали, когда будут снижаться цены на овощи - 11.02.2026, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали, когда будут снижаться цены на овощи
В Минсельхозе рассказали, когда будут снижаться цены на овощи - 11.02.2026, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали, когда будут снижаться цены на овощи
Цены на овощи будут снижаться с весны, когда начнутся поставки урожая из парников и открытого грунта, сообщили в Минсельхозе России. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T20:29+0300
2026-02-11T20:29+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Цены на овощи будут снижаться с весны, когда начнутся поставки урожая из парников и открытого грунта, сообщили в Минсельхозе России. "С весны, по мере поступления на рынок урожая из парников и затем из открытого грунта, цены на овощи будут снижаться", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в прошлом году в России был получен высокий урожай овощей - порядка 7,6 миллиона тонн. "В настоящее время цены производителей практически на все овощи ниже, чем были год назад", - добавили в Минсельхозе.
Сельское хозяйство, Минсельхоз
20:29 11.02.2026
 
В Минсельхозе рассказали, когда будут снижаться цены на овощи

Минсельхоз: цены на овощи будут снижаться с весны

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Цены на овощи будут снижаться с весны, когда начнутся поставки урожая из парников и открытого грунта, сообщили в Минсельхозе России.
"С весны, по мере поступления на рынок урожая из парников и затем из открытого грунта, цены на овощи будут снижаться", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в прошлом году в России был получен высокий урожай овощей - порядка 7,6 миллиона тонн.
"В настоящее время цены производителей практически на все овощи ниже, чем были год назад", - добавили в Минсельхозе.
Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на тепличные овощи
29 января, 17:08
