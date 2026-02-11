Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Норникель" ожидает баланса на мировом рынке палладия - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260211/palladiy-867391965.html
"Норникель" ожидает баланса на мировом рынке палладия
"Норникель" ожидает баланса на мировом рынке палладия - 11.02.2026, ПРАЙМ
"Норникель" ожидает баланса на мировом рынке палладия
"Норникель" в среднесрочной перспективе ожидает баланса на мировом рынке палладия, сообщила компания. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T18:20+0300
2026-02-11T18:20+0300
экономика
юар
норникель
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/87/833278748_0:80:3293:1932_1920x0_80_0_0_5f605f0288b356b99c66b2f508e83a72.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Норникель" в среднесрочной перспективе ожидает баланса на мировом рынке палладия, сообщила компания. "Прогноз по рынку палладия: умеренно оптимистичный. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе рынок палладия будет находиться в сбалансированном состоянии. Ожидается умеренный рост спроса на металл со стороны автопрома и других отраслей. При этом снижение объема предложения со стороны России и Северной Америки будет компенсировано за счет ограниченного роста добычи в ЮАР и увеличения производства вторичного металла", - говорится в сообщении. Согласно представленной презентации, в 2025-2026 годах на мировом рынке палладия ожидается сбалансированная ситуация без учета инвестиционного спроса. При этом отмечается, что с учетом инвестиционного спроса дефицит металла в 2026 году может составить 0,1 миллиона унций. Инвестиционный спрос не оказывает существенного влияния на мировой рынок палладия, в отличие от платины, подчеркивала ранее компания в обзоре. В декабре "Норникель" оценивал мировой рынок палладия в 2025 году как сбалансированный без учета инвестиционного спроса. С учетом инвестиционного спроса компания оценивала дефицит металла на рынке в 0,2 миллиона унций.
юар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/87/833278748_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_e69afd0d78d5bde5da32d90543631e9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юар, норникель, промышленность
Экономика, ЮАР, Норникель, Промышленность
18:20 11.02.2026
 
"Норникель" ожидает баланса на мировом рынке палладия

"Норникель" в среднесрочной перспективе ожидает баланса на мировом рынке палладия

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство палладия
Производство палладия - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Производство палладия. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Норникель" в среднесрочной перспективе ожидает баланса на мировом рынке палладия, сообщила компания.
"Прогноз по рынку палладия: умеренно оптимистичный. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе рынок палладия будет находиться в сбалансированном состоянии. Ожидается умеренный рост спроса на металл со стороны автопрома и других отраслей. При этом снижение объема предложения со стороны России и Северной Америки будет компенсировано за счет ограниченного роста добычи в ЮАР и увеличения производства вторичного металла", - говорится в сообщении.
Согласно представленной презентации, в 2025-2026 годах на мировом рынке палладия ожидается сбалансированная ситуация без учета инвестиционного спроса. При этом отмечается, что с учетом инвестиционного спроса дефицит металла в 2026 году может составить 0,1 миллиона унций.
Инвестиционный спрос не оказывает существенного влияния на мировой рынок палладия, в отличие от платины, подчеркивала ранее компания в обзоре.
В декабре "Норникель" оценивал мировой рынок палладия в 2025 году как сбалансированный без учета инвестиционного спроса. С учетом инвестиционного спроса компания оценивала дефицит металла на рынке в 0,2 миллиона унций.
 
ЭкономикаЮАРНорникельПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала