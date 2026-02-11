https://1prime.ru/20260211/palladiy-867391965.html
"Норникель" ожидает баланса на мировом рынке палладия
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Норникель" в среднесрочной перспективе ожидает баланса на мировом рынке палладия, сообщила компания. "Прогноз по рынку палладия: умеренно оптимистичный. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе рынок палладия будет находиться в сбалансированном состоянии. Ожидается умеренный рост спроса на металл со стороны автопрома и других отраслей. При этом снижение объема предложения со стороны России и Северной Америки будет компенсировано за счет ограниченного роста добычи в ЮАР и увеличения производства вторичного металла", - говорится в сообщении. Согласно представленной презентации, в 2025-2026 годах на мировом рынке палладия ожидается сбалансированная ситуация без учета инвестиционного спроса. При этом отмечается, что с учетом инвестиционного спроса дефицит металла в 2026 году может составить 0,1 миллиона унций. Инвестиционный спрос не оказывает существенного влияния на мировой рынок палладия, в отличие от платины, подчеркивала ранее компания в обзоре. В декабре "Норникель" оценивал мировой рынок палладия в 2025 году как сбалансированный без учета инвестиционного спроса. С учетом инвестиционного спроса компания оценивала дефицит металла на рынке в 0,2 миллиона унций.
