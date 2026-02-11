https://1prime.ru/20260211/palladiy-867391965.html

"Норникель" ожидает баланса на мировом рынке палладия

"Норникель" ожидает баланса на мировом рынке палладия - 11.02.2026, ПРАЙМ

"Норникель" ожидает баланса на мировом рынке палладия

"Норникель" в среднесрочной перспективе ожидает баланса на мировом рынке палладия, сообщила компания. | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T18:20+0300

2026-02-11T18:20+0300

2026-02-11T18:20+0300

экономика

юар

норникель

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/83327/87/833278748_0:80:3293:1932_1920x0_80_0_0_5f605f0288b356b99c66b2f508e83a72.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Норникель" в среднесрочной перспективе ожидает баланса на мировом рынке палладия, сообщила компания. "Прогноз по рынку палладия: умеренно оптимистичный. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе рынок палладия будет находиться в сбалансированном состоянии. Ожидается умеренный рост спроса на металл со стороны автопрома и других отраслей. При этом снижение объема предложения со стороны России и Северной Америки будет компенсировано за счет ограниченного роста добычи в ЮАР и увеличения производства вторичного металла", - говорится в сообщении. Согласно представленной презентации, в 2025-2026 годах на мировом рынке палладия ожидается сбалансированная ситуация без учета инвестиционного спроса. При этом отмечается, что с учетом инвестиционного спроса дефицит металла в 2026 году может составить 0,1 миллиона унций. Инвестиционный спрос не оказывает существенного влияния на мировой рынок палладия, в отличие от платины, подчеркивала ранее компания в обзоре. В декабре "Норникель" оценивал мировой рынок палладия в 2025 году как сбалансированный без учета инвестиционного спроса. С учетом инвестиционного спроса компания оценивала дефицит металла на рынке в 0,2 миллиона унций.

юар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юар, норникель, промышленность