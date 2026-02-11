Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о долгосрочных проектах России в Венесуэле - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260211/peskov-867379831.html
Песков рассказал о долгосрочных проектах России в Венесуэле
Песков рассказал о долгосрочных проектах России в Венесуэле - 11.02.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о долгосрочных проектах России в Венесуэле
У России есть долгосрочные проекты и инвестиции в Венесуэле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T13:05+0300
2026-02-11T13:05+0300
экономика
россия
венесуэла
рф
иран
дмитрий песков
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. У России есть долгосрочные проекты и инвестиции в Венесуэле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас действительно есть наши инвестиции в Венесуэле, есть наши долгосрочные проекты, есть заинтересованность венесуэльских партнеров и наша заинтересованность", - сказал Песков журналистам. По его словам, это все служит поводом для обсуждения с американцами ситуации с запретом участвовать в сделках с нефтью Венесуэлы. Ранее минфин США выдал лицензию на операции с нефтью из Венесуэлы, которая запрещает транзакции с лицами из России, Ирана, КНДР и с Кубы.
https://1prime.ru/20260209/paksh-867316331.html
венесуэла
рф
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8a8b23b513ba2df21e0c1236e88cbf7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венесуэла, рф, иран, дмитрий песков, минфин сша
Экономика, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, РФ, ИРАН, Дмитрий Песков, Минфин США
13:05 11.02.2026
 
Песков рассказал о долгосрочных проектах России в Венесуэле

Песков: Россия имеет долгосрочные проекты и инвестиции в Венесуэле

© flickr.com / ctamФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
© flickr.com / ctam
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. У России есть долгосрочные проекты и инвестиции в Венесуэле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас действительно есть наши инвестиции в Венесуэле, есть наши долгосрочные проекты, есть заинтересованность венесуэльских партнеров и наша заинтересованность", - сказал Песков журналистам.
По его словам, это все служит поводом для обсуждения с американцами ситуации с запретом участвовать в сделках с нефтью Венесуэлы.
Ранее минфин США выдал лицензию на операции с нефтью из Венесуэлы, которая запрещает транзакции с лицами из России, Ирана, КНДР и с Кубы.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Сийярто назвал строительство АЭС "Пакш-2" самой выгодной инвестицией
9 февраля, 13:19
 
ЭкономикаРОССИЯВЕНЕСУЭЛАРФИРАНДмитрий ПесковМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала