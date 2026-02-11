https://1prime.ru/20260211/peskov-867379831.html
Песков рассказал о долгосрочных проектах России в Венесуэле
2026-02-11T13:05+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. У России есть долгосрочные проекты и инвестиции в Венесуэле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас действительно есть наши инвестиции в Венесуэле, есть наши долгосрочные проекты, есть заинтересованность венесуэльских партнеров и наша заинтересованность", - сказал Песков журналистам. По его словам, это все служит поводом для обсуждения с американцами ситуации с запретом участвовать в сделках с нефтью Венесуэлы. Ранее минфин США выдал лицензию на операции с нефтью из Венесуэлы, которая запрещает транзакции с лицами из России, Ирана, КНДР и с Кубы.
