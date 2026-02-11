https://1prime.ru/20260211/pif-867377643.html
В России появился ЗПИФ на инвестиции в майнинг биткоина
В России появился ЗПИФ на инвестиции в майнинг биткоина - 11.02.2026, ПРАЙМ
В России появился ЗПИФ на инвестиции в майнинг биткоина
Запуск комбинированного закрытого ПИФ (КЗПИФ) "Майнинг", разработанного УК "Рекорд капитал" ориентирован на инвестиции в промышленную добычу биткоина и... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T12:03+0300
2026-02-11T12:03+0300
2026-02-11T12:03+0300
рынок криптовалюты
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_539fa5b7f3dc5ba9b1589427867e1254.jpg
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Запуск комбинированного закрытого ПИФ (КЗПИФ) "Майнинг", разработанного УК "Рекорд капитал" ориентирован на инвестиции в промышленную добычу биткоина и квалифицированных инвесторов, рассказал управляющий фондом Александр Барышников.По его словам, инструмент регулируется Банком России. Минимальная сумма входа в ЗПИФ составляет 100 000 рублей."Управление фондом обеспечивает инвесторам максимально сбалансированные и прозрачные условия сотрудничества в российском правовом поле. Биткоин добывается по себестоимости с учетом расходов на майнинг, конвертируется в рубли по рыночному курсу, и полученный доход в рублях выплачивается пайщикам", - рассказал Барышников.Партнерами фонда выступят российские компании отрасли промышленного майнинга. Они обеспечат обслуживание и техническую поддержку вычислительного оборудования и состоящих в государственном реестре операторов майнинговой инфраструктуры ЦОДах.На фоне снижения стоимости биткоина его добыча в первой декаде февраля снизилась на 11,16%. Оставшиеся участники могут добывать больше биткоина при тех же вложениях.
https://1prime.ru/20251202/oreshkin-865134078.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_98ec3e024ddf2fb159485a6b5df94f95.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок криптовалюты, финансы
рынок криптовалюты, Финансы
В России появился ЗПИФ на инвестиции в майнинг биткоина
УК "Рекорд Капитал" запустила ЗПИФ на инвестиции в майнинг биткоина
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Запуск комбинированного закрытого ПИФ (КЗПИФ) "Майнинг", разработанного УК "Рекорд капитал" ориентирован на инвестиции в промышленную добычу биткоина и квалифицированных инвесторов, рассказал управляющий фондом Александр Барышников.
По его словам, инструмент регулируется Банком России. Минимальная сумма входа в ЗПИФ составляет 100 000 рублей.
"Управление фондом обеспечивает инвесторам максимально сбалансированные и прозрачные условия сотрудничества в российском правовом поле. Биткоин добывается по себестоимости с учетом расходов на майнинг, конвертируется в рубли по рыночному курсу, и полученный доход в рублях выплачивается пайщикам", - рассказал Барышников.
Орешкин рассказал о майнинге криптовалют в России
Партнерами фонда выступят российские компании отрасли промышленного майнинга. Они обеспечат обслуживание и техническую поддержку вычислительного оборудования и состоящих в государственном реестре операторов майнинговой инфраструктуры ЦОДах.
На фоне снижения стоимости биткоина его добыча в первой декаде февраля снизилась на 11,16%. Оставшиеся участники могут добывать больше биткоина при тех же вложениях.