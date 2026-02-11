https://1prime.ru/20260211/pif-867377643.html

В России появился ЗПИФ на инвестиции в майнинг биткоина

В России появился ЗПИФ на инвестиции в майнинг биткоина

рынок криптовалюты

финансы

МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Запуск комбинированного закрытого ПИФ (КЗПИФ) "Майнинг", разработанного УК "Рекорд капитал" ориентирован на инвестиции в промышленную добычу биткоина и квалифицированных инвесторов, рассказал управляющий фондом Александр Барышников.По его словам, инструмент регулируется Банком России. Минимальная сумма входа в ЗПИФ составляет 100 000 рублей."Управление фондом обеспечивает инвесторам максимально сбалансированные и прозрачные условия сотрудничества в российском правовом поле. Биткоин добывается по себестоимости с учетом расходов на майнинг, конвертируется в рубли по рыночному курсу, и полученный доход в рублях выплачивается пайщикам", - рассказал Барышников.Партнерами фонда выступят российские компании отрасли промышленного майнинга. Они обеспечат обслуживание и техническую поддержку вычислительного оборудования и состоящих в государственном реестре операторов майнинговой инфраструктуры ЦОДах.На фоне снижения стоимости биткоина его добыча в первой декаде февраля снизилась на 11,16%. Оставшиеся участники могут добывать больше биткоина при тех же вложениях.

