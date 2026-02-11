Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появился ЗПИФ на инвестиции в майнинг биткоина - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260211/pif-867377643.html
В России появился ЗПИФ на инвестиции в майнинг биткоина
В России появился ЗПИФ на инвестиции в майнинг биткоина - 11.02.2026, ПРАЙМ
В России появился ЗПИФ на инвестиции в майнинг биткоина
Запуск комбинированного закрытого ПИФ (КЗПИФ) "Майнинг", разработанного УК "Рекорд капитал" ориентирован на инвестиции в промышленную добычу биткоина и... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T12:03+0300
2026-02-11T12:03+0300
рынок криптовалюты
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_539fa5b7f3dc5ba9b1589427867e1254.jpg
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Запуск комбинированного закрытого ПИФ (КЗПИФ) "Майнинг", разработанного УК "Рекорд капитал" ориентирован на инвестиции в промышленную добычу биткоина и квалифицированных инвесторов, рассказал управляющий фондом Александр Барышников.По его словам, инструмент регулируется Банком России. Минимальная сумма входа в ЗПИФ составляет 100 000 рублей."Управление фондом обеспечивает инвесторам максимально сбалансированные и прозрачные условия сотрудничества в российском правовом поле. Биткоин добывается по себестоимости с учетом расходов на майнинг, конвертируется в рубли по рыночному курсу, и полученный доход в рублях выплачивается пайщикам", - рассказал Барышников.Партнерами фонда выступят российские компании отрасли промышленного майнинга. Они обеспечат обслуживание и техническую поддержку вычислительного оборудования и состоящих в государственном реестре операторов майнинговой инфраструктуры ЦОДах.На фоне снижения стоимости биткоина его добыча в первой декаде февраля снизилась на 11,16%. Оставшиеся участники могут добывать больше биткоина при тех же вложениях.
https://1prime.ru/20251202/oreshkin-865134078.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_98ec3e024ddf2fb159485a6b5df94f95.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок криптовалюты, финансы
рынок криптовалюты, Финансы
12:03 11.02.2026
 
В России появился ЗПИФ на инвестиции в майнинг биткоина

УК "Рекорд Капитал" запустила ЗПИФ на инвестиции в майнинг биткоина

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Запуск комбинированного закрытого ПИФ (КЗПИФ) "Майнинг", разработанного УК "Рекорд капитал" ориентирован на инвестиции в промышленную добычу биткоина и квалифицированных инвесторов, рассказал управляющий фондом Александр Барышников.
По его словам, инструмент регулируется Банком России. Минимальная сумма входа в ЗПИФ составляет 100 000 рублей.
"Управление фондом обеспечивает инвесторам максимально сбалансированные и прозрачные условия сотрудничества в российском правовом поле. Биткоин добывается по себестоимости с учетом расходов на майнинг, конвертируется в рубли по рыночному курсу, и полученный доход в рублях выплачивается пайщикам", - рассказал Барышников.
Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Орешкин рассказал о майнинге криптовалют в России
2 декабря 2025, 16:34
Партнерами фонда выступят российские компании отрасли промышленного майнинга. Они обеспечат обслуживание и техническую поддержку вычислительного оборудования и состоящих в государственном реестре операторов майнинговой инфраструктуры ЦОДах.
На фоне снижения стоимости биткоина его добыча в первой декаде февраля снизилась на 11,16%. Оставшиеся участники могут добывать больше биткоина при тех же вложениях.
 
рынок криптовалютыФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала