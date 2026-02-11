https://1prime.ru/20260211/pomosch-867369662.html
На Украине сделали тяжелое признание о переговорах с Россией
На Украине сделали тяжелое признание о переговорах с Россией
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Украина может столкнуться с серьезными трудностями, если президент США Дональд Трамп, на фоне снижения рейтинга республиканцев перед выборами в Конгресс, утратит интерес к конфликту, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков на YouTube-канале Politeka. "Если они будут видеть, что этот кейс им не приносит электорального плюса, они его будут откладывать до лучших времен — а для нас это большая проблема", — подчеркнул он. Разумков отметил, что нынешняя военная поддержка для Киева в значительной степени зависит от поставок Европы, которая покупает вооружение у Вашингтона и передает Украине. По его мнению, даже небольшое ослабление интереса команды Трампа к событиям на Украине может существенно повлиять на объем финансовой и военной поддержки. "Тогда нам будет, правда, очень тяжело. Потому что мы с вами буквально недавно столкнулись с ситуацией, когда не было вообще ракет Patriot", — добавил Разумков. На прошлой неделе New York Times отмечала, что в Украине нарастает готовность граждан к территориальным уступкам ради достижения мира. Несмотря на это, Владимир Зеленский продолжает выступать против вывода войск из Донбасса, противопоставляя себя настроениям общества. Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что вывод ВСУ из Донбасса является важным требованием Москвы. Помимо этого, помощник президента России Юрий Ушаков также заявлял, что уход украинских войск из региона является ключевым элементом плана мирного урегулирования.
Разумков: Украину ждут большие проблемы, если Дональд Трамп перестанет оказывать помощь