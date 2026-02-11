https://1prime.ru/20260211/pribyl-867366959.html
Чистая прибыль Robinhood по итогам 2025 года подскочила на 33,5%
2026-02-11T01:26+0300
2026-02-11T01:26+0300
2026-02-11T01:26+0300
экономика
сша
robinhood
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американской брокерской компании Robinhood, по итогам 2025 года подскочила на 33,5% по сравнению с предыдущим годом - до 1,883 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 2,05 доллара после 1,56 доллара годом ранее, а общая выручка поднялась в 1,5 раза - до 4,473 миллиарда долларов.
Чистая прибыль за четвертый квартал, приходящаяся на акционеров, упала в 1,5 раза и составила 605 миллионов долларов. Разводненная прибыль Robinhood на акцию в четвертом квартале составила 0,66 доллара после 1,01 доллара в аналогичном квартале годом ранее, прогноз предполагал прибыль в 0,6 доллара на акцию. Выручка за три отчетных месяца выросла на 26,5% в годовом выражении - до 1,283 миллиарда долларов при прогнозе в 1,34 миллиарда.
Акции Robinhood после закрытия основных торгов в США дешевеют на 6,4%.
Robinhood была создана в 2013 году и быстро завоевала популярность среди физлиц за счет того, что не берет комиссии за сделки, также у нее нет платы за вывод средств и обслуживание счета. Вместо комиссий Robinhood зарабатывает на продаже заявок инвесторов, или Payment For Order Flow (PFOF) - дословно "оплата за поток заявок". То есть Robinhood заявку инвестора передает не на биржу, а маркетмейкерам, которые стремятся исполнить ее с максимальной выгодой для себя.
