https://1prime.ru/20260211/psiholog-867369167.html

Психолог рассказала, как отказаться от любимой еды при похудении

Психолог рассказала, как отказаться от любимой еды при похудении - 11.02.2026, ПРАЙМ

Психолог рассказала, как отказаться от любимой еды при похудении

Отказ от любимой еды при похудении может привести к обратному эффекту, поскольку ограничения вызывают сильный стресс, провоцирующий переедание, ухудшение... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T05:48+0300

2026-02-11T05:48+0300

2026-02-11T05:48+0300

общество

здоровье

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867369167.jpg?1770778103

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Отказ от любимой еды при похудении может привести к обратному эффекту, поскольку ограничения вызывают сильный стресс, провоцирующий переедание, ухудшение настроения и общего состояния, рассказала РИА Новости директор Центра психологии СамГМУ, эксперт рынка НТИ "Хелснет" Елена Мазанкина. "Отказ от любимой "вредной" пищи ради похудения может привести к обратному эффекту. Ограничения вызывают сильный стресс, который только провоцирует переедание. Резкий отказ от привычных продуктов может ухудшить ваше настроение и общее состояние", - обратила внимание Мазанкина. При похудении важно разобраться с мотивацией, считает психолог. "Худеть ради чьих-то взглядов на пляже? Ваша главная ценность - это ваше здоровье и комфорт. Если вы прекрасно себя чувствуете в своем теле, то зачем насиловать его жесткими диетами?", - отмечает она. Специалист также добавила, что цель похудеть к лету нереалистична из-за сроков. Чтобы сбросить вес без вреда для здоровья, нужно менять образ жизни постепенно. "Худеть к конкретному времени - это верный путь к разочарованию. Такие проекты обычно заканчиваются срывами и чувством вины. Гораздо продуктивнее сосредоточиться на долгосрочных изменениях в своих привычках", - считает психолог. Однако, если все же есть желание что-то поменять в себе, то эксперт советует начать с малого. Вместо того, чтобы сразу садиться на строгую диету, лучше начать добавлять в рацион больше овощей, газировку заменить водой, сладости - фруктами. "Не обязательно сразу бежать в спортзал и изнурять себя тренировками. Начните с пеших прогулок или танцев дома под любимую музыку. Главное – двигаться в комфортном для вас темпе и получать удовольствие от процесса", - советует Мазанкина. Кроме того, психолог подчеркнула, что не стоит слепо копировать диеты из интернета и гнаться за идеальной фигурой, как у блогера, поскольку то, что работает для одного человека, может не сработать для другого. Лучше обратиться к врачу или диетологу и получить индивидуальные рекомендации. "Будьте добрее к себе. Не ругайте себя за каждый съеденный кусочек торта или пропущенную тренировку. ... Важно не зацикливаться на неудачах, а продолжать двигаться к своей цели постепенно и с любовью к себе. Ведь в конечном итоге самое важное - это ваше здоровье и хорошее самочувствие", - заключила Мазанкина.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, бизнес