Путин встретился с главой Северной Осетии - 11.02.2026
Путин встретился с главой Северной Осетии
Президент России Владимир Путин в среду встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T14:31+0300
2026-02-11T14:31+0300
россия, общество, северная осетия, рф, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , Северная Осетия, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
14:31 11.02.2026
 
Путин встретился с главой Северной Осетии

Путин в среду встретился с главой Северной Осетии Меняйло

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин и Меняйло обсудят итоги минувшего года.
Предыдущая встреча президента РФ с главой Северной Осетии состоялась 11 ноября 2024 года. На ней, в частности, обсуждалась реконструкция систем водоснабжения в республике, ход транспортной реформы, вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
В 2026 году у Меняйло истекает срок полномочий главы Северной Осетии. В ходе единого дня голосования в сентябре в местном парламенте состоится голосование по назначению руководителя республики.
Правительство одобрило проект соглашения с Южной Осетией о развитии
