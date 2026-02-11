https://1prime.ru/20260211/putin--867382856.html

Путин встретился с главой Северной Осетии

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин и Меняйло обсудят итоги минувшего года. Предыдущая встреча президента РФ с главой Северной Осетии состоялась 11 ноября 2024 года. На ней, в частности, обсуждалась реконструкция систем водоснабжения в республике, ход транспортной реформы, вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В 2026 году у Меняйло истекает срок полномочий главы Северной Осетии. В ходе единого дня голосования в сентябре в местном парламенте состоится голосование по назначению руководителя республики.

