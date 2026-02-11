https://1prime.ru/20260211/putin--867382856.html
Путин встретился с главой Северной Осетии
Путин встретился с главой Северной Осетии - 11.02.2026, ПРАЙМ
Путин встретился с главой Северной Осетии
Президент России Владимир Путин в среду встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T14:31+0300
2026-02-11T14:31+0300
2026-02-11T14:31+0300
россия
общество
северная осетия
рф
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0b/867382517_0:290:3073:2019_1920x0_80_0_0_4ee95396d79ad9713659a03ea49e2af9.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин и Меняйло обсудят итоги минувшего года. Предыдущая встреча президента РФ с главой Северной Осетии состоялась 11 ноября 2024 года. На ней, в частности, обсуждалась реконструкция систем водоснабжения в республике, ход транспортной реформы, вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В 2026 году у Меняйло истекает срок полномочий главы Северной Осетии. В ходе единого дня голосования в сентябре в местном парламенте состоится голосование по назначению руководителя республики.
https://1prime.ru/20251230/kabmin-866091807.html
северная осетия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0b/867382517_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_47091ba59bda72bbdbeb658067594302.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , северная осетия, рф, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , Северная Осетия, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин встретился с главой Северной Осетии
Путин в среду встретился с главой Северной Осетии Меняйло