https://1prime.ru/20260211/putin-867365303.html

Путин принял в Кремле Голикову с докладом

Путин принял в Кремле Голикову с докладом - 11.02.2026, ПРАЙМ

Путин принял в Кремле Голикову с докладом

Президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле с докладом вице-премьера РФ Татьяну Голикову. | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T00:01+0300

2026-02-11T00:01+0300

2026-02-11T00:01+0300

экономика

общество

рф

татьяна голикова

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867365303.jpg?1770757271

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле с докладом вице-премьера РФ Татьяну Голикову. Ранее такую встречу анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что вице-премьер доложит об итогах года по курируемым сферам. В понедельник 9 февраля Голикова отмечала 60-летний юбилей. Она родилась в 1966 году в подмосковных Мытищах. Предыдущая публичная встреча российского лидера и вице-премьера прошла 21 января на совещании с членами правительства. Тогда Голикова докладывала о решении по сохранению права семей на назначение единого пособия в случае незначительного превышения дохода семьи над региональным прожиточным минимумом. В конце декабря она докладывала президенту о кадровом прогнозе и потребностях экономики на Госсовете по вопросам подготовки кадров.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, татьяна голикова, владимир путин, дмитрий песков