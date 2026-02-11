Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260211/putin-867365303.html
2026-02-11T00:01+0300
2026-02-11T00:01+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867365303.jpg?1770757271
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле с докладом вице-премьера РФ Татьяну Голикову. Ранее такую встречу анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что вице-премьер доложит об итогах года по курируемым сферам. В понедельник 9 февраля Голикова отмечала 60-летний юбилей. Она родилась в 1966 году в подмосковных Мытищах. Предыдущая публичная встреча российского лидера и вице-премьера прошла 21 января на совещании с членами правительства. Тогда Голикова докладывала о решении по сохранению права семей на назначение единого пособия в случае незначительного превышения дохода семьи над региональным прожиточным минимумом. В конце декабря она докладывала президенту о кадровом прогнозе и потребностях экономики на Госсовете по вопросам подготовки кадров.
рф
00:01 11.02.2026
 

Путин принял в Кремле Голикову с докладом

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле с докладом вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Ранее такую встречу анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что вице-премьер доложит об итогах года по курируемым сферам.
В понедельник 9 февраля Голикова отмечала 60-летний юбилей. Она родилась в 1966 году в подмосковных Мытищах.
Предыдущая публичная встреча российского лидера и вице-премьера прошла 21 января на совещании с членами правительства. Тогда Голикова докладывала о решении по сохранению права семей на назначение единого пособия в случае незначительного превышения дохода семьи над региональным прожиточным минимумом. В конце декабря она докладывала президенту о кадровом прогнозе и потребностях экономики на Госсовете по вопросам подготовки кадров.
 
