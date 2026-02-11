Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин дал поручения по популяризации традиционных семейных ценностей - 11.02.2026, ПРАЙМ
Политика
Путин дал поручения по популяризации традиционных семейных ценностей
Путин дал поручения по популяризации традиционных семейных ценностей - 11.02.2026, ПРАЙМ
Путин дал поручения по популяризации традиционных семейных ценностей
Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля 2026 года создать рабочую группу по вопросам формирования семейно ориентированной среды, популяризации... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T23:27+0300
2026-02-11T23:37+0300
политика
россия
общество
владимир путин
демография
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля 2026 года создать рабочую группу по вопросам формирования семейно ориентированной среды, популяризации традиционных ценностей. Утвержденный президентом России Владимиром Путиным перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля. "Администрации Президента Российской Федерации образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде, а также обеспечить деятельность этой рабочей группы", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 апреля 2026 года, ответственным назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.
2026
россия, общество , владимир путин, демография
Политика, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, демография
23:27 11.02.2026 (обновлено: 23:37 11.02.2026)
 
Путин дал поручения по популяризации традиционных семейных ценностей

Путин поручил создать рабочую группу по вопросам популяризации традиционных ценностей

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля 2026 года создать рабочую группу по вопросам формирования семейно ориентированной среды, популяризации традиционных ценностей.
Утвержденный президентом России Владимиром Путиным перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля.
"Администрации Президента Российской Федерации образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде, а также обеспечить деятельность этой рабочей группы", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 апреля 2026 года, ответственным назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.
Роддом Саввино в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
В ОП предложили увеличить сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей
14 января, 12:01
 
ПолитикаРОССИЯОбществоВладимир Путиндемография
 
 
