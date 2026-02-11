https://1prime.ru/20260211/putin-867399626.html
Путин дал поручения по популяризации традиционных семейных ценностей
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля 2026 года создать рабочую группу по вопросам формирования семейно ориентированной среды, популяризации традиционных ценностей. Утвержденный президентом России Владимиром Путиным перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля. "Администрации Президента Российской Федерации образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде, а также обеспечить деятельность этой рабочей группы", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 апреля 2026 года, ответственным назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.
