https://1prime.ru/20260211/putin-867399626.html

Путин дал поручения по популяризации традиционных семейных ценностей

Путин дал поручения по популяризации традиционных семейных ценностей - 11.02.2026, ПРАЙМ

Путин дал поручения по популяризации традиционных семейных ценностей

Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля 2026 года создать рабочую группу по вопросам формирования семейно ориентированной среды, популяризации... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T23:27+0300

2026-02-11T23:27+0300

2026-02-11T23:37+0300

политика

россия

общество

владимир путин

демография

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0b/867399488_0:0:2801:1575_1920x0_80_0_0_cb8b425606e1f1a9615ff3d2d9b77fc2.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля 2026 года создать рабочую группу по вопросам формирования семейно ориентированной среды, популяризации традиционных ценностей. Утвержденный президентом России Владимиром Путиным перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля. "Администрации Президента Российской Федерации образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде, а также обеспечить деятельность этой рабочей группы", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 апреля 2026 года, ответственным назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.

https://1prime.ru/20260114/op-866477214.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин, демография