Путин да поручения по обеспечению жильем семей с детьми
Путин да поручения по обеспечению жильем семей с детьми
2026-02-11T23:59+0300
2026-02-11T23:59+0300
2026-02-12T00:00+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильём семей, имеющих детей, предусмотрев возможность перехода семей из одной госпрограммы в другую по мере увеличения количества детей. Утвержденный президентом РФ перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Банком России и акционерным обществом "ДОМ.РФ" и представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильём семей, имеющих детей, в том числе:.. по обеспечению возможности перехода семей из одной государственной программы в другую по мере увеличения количества детей в семье". - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов России, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.
Путин да поручения по обеспечению жильем семей с детьми
