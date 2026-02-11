https://1prime.ru/20260211/rekonstruktsija-867365649.html
Реконструкция второй ВПП в "Домодедово" потребует дополнительных инвестиций
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Реконструкция второй взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) в "Домодедово", построенной с нарушениями, может потребовать дополнительных инвестиций, предположил в беседе с журналистами гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко.
Строительство новой взлетно-посадочной полосы в "Домодедово" началось в 2014 году. Планировалось, что оно завершится к началу Чемпионата Мира по футболу в России в 2018 году. Сдать объект в срок не удалось из-за банкротства подрядчика - компании "СУ-1".
"Новая полоса, которая строилась под контролем "Домодедово", проложена с нарушением строительных норм и правил. И это было выявлено Росавиацией при проведении проверочных мероприятий. Это надо проверять и выяснять, экспертная комиссия будет определять объем работ и, скорее всего, потребуются дополнительные инвестиции в реконструкцию", - сказал Василенко.
Он подчеркнул, что в аэродром "Домодедово" десятилетиями не вкладывались деньги, и отметил, что в "Шереметьево" пока не ознакомились c документами и текущей ситуацией.
"Это требует консультации и проверки, мы только что подписали договор", - подытожил Василенко.
Ранее на этой неделе дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - подписала договор о покупке "Домодедово". Василенко заявлял, что аэропорт является разрозненным активом с убытками около 10 миллиардов рублей в год и долговой нагрузкой 75 миллиардов рублей.
