Реконструкция второй ВПП в "Домодедово" потребует дополнительных инвестиций

Реконструкция второй ВПП в "Домодедово" потребует дополнительных инвестиций

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Реконструкция второй взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) в "Домодедово", построенной с нарушениями, может потребовать дополнительных инвестиций, предположил в беседе с журналистами гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко. Строительство новой взлетно-посадочной полосы в "Домодедово" началось в 2014 году. Планировалось, что оно завершится к началу Чемпионата Мира по футболу в России в 2018 году. Сдать объект в срок не удалось из-за банкротства подрядчика - компании "СУ-1". "Новая полоса, которая строилась под контролем "Домодедово", проложена с нарушением строительных норм и правил. И это было выявлено Росавиацией при проведении проверочных мероприятий. Это надо проверять и выяснять, экспертная комиссия будет определять объем работ и, скорее всего, потребуются дополнительные инвестиции в реконструкцию", - сказал Василенко. Он подчеркнул, что в аэродром "Домодедово" десятилетиями не вкладывались деньги, и отметил, что в "Шереметьево" пока не ознакомились c документами и текущей ситуацией. "Это требует консультации и проверки, мы только что подписали договор", - подытожил Василенко. Ранее на этой неделе дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - подписала договор о покупке "Домодедово". Василенко заявлял, что аэропорт является разрозненным активом с убытками около 10 миллиардов рублей в год и долговой нагрузкой 75 миллиардов рублей.

