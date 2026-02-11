Швейцарская компания Rolex зарегистрировала три товарных знака в России

https://1prime.ru/20260211/rolex-867366791.html

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Швейцарская компания Rolex, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала три товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Премиальный бренд часов в декабре 2024 года подавал заявки на регистрацию трех товарных знаков - "Pearlmaster", "Easylink" и "Syloxi". Роспатент принял решение зарегистрировать их в феврале 2026 года. Агентство Блумберг в марте 2022 года сообщало, что Rolex прекращает экспорт товаров в Россию.

