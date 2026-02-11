https://1prime.ru/20260211/rosaviatsiya-867386336.html

Россия и Куба ищут альтернативные возможности для возобновления полетов

2026-02-11T16:19+0300

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россия и Куба находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы между странами в интересах своих граждан, говорится в сообщении Росавиации. "Стороны находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы в обоих направлениях в интересах граждан обеих стран", - говорится в сообщении.

