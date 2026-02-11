https://1prime.ru/20260211/rosaviatsiya-867386336.html
Россия и Куба ищут альтернативные возможности для возобновления полетов
Россия и Куба ищут альтернативные возможности для возобновления полетов - 11.02.2026, ПРАЙМ
Россия и Куба ищут альтернативные возможности для возобновления полетов
Россия и Куба находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы между странами в интересах своих граждан, говорится в... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T16:19+0300
2026-02-11T16:19+0300
2026-02-11T16:19+0300
экономика
россия
бизнес
куба
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/82116/20/821162057_0:82:3017:1779_1920x0_80_0_0_edd65ef15a5539e7c2f1dad80910a8ea.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россия и Куба находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы между странами в интересах своих граждан, говорится в сообщении Росавиации. "Стороны находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы в обоих направлениях в интересах граждан обеих стран", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260210/rst-867349145.html
куба
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82116/20/821162057_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_ee372c1a35f32bc1250eef73888177d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, куба, росавиация
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КУБА, Росавиация
Россия и Куба ищут альтернативные возможности для возобновления полетов
Росавиация: Россия и Куба ищут альтернативы для возобновления полетной программы