Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Куба ищут альтернативные возможности для возобновления полетов - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260211/rosaviatsiya-867386336.html
Россия и Куба ищут альтернативные возможности для возобновления полетов
Россия и Куба ищут альтернативные возможности для возобновления полетов - 11.02.2026, ПРАЙМ
Россия и Куба ищут альтернативные возможности для возобновления полетов
Россия и Куба находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы между странами в интересах своих граждан, говорится в... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T16:19+0300
2026-02-11T16:19+0300
экономика
россия
бизнес
куба
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/82116/20/821162057_0:82:3017:1779_1920x0_80_0_0_edd65ef15a5539e7c2f1dad80910a8ea.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россия и Куба находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы между странами в интересах своих граждан, говорится в сообщении Росавиации. "Стороны находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы в обоих направлениях в интересах граждан обеих стран", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260210/rst-867349145.html
куба
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82116/20/821162057_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_ee372c1a35f32bc1250eef73888177d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, куба, росавиация
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КУБА, Росавиация
16:19 11.02.2026
 
Россия и Куба ищут альтернативные возможности для возобновления полетов

Росавиация: Россия и Куба ищут альтернативы для возобновления полетной программы

Флаг Кубы
Флаг Кубы
Флаг Кубы. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россия и Куба находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы между странами в интересах своих граждан, говорится в сообщении Росавиации.
"Стороны находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы в обоих направлениях в интересах граждан обеих стран", - говорится в сообщении.
Гавана, Куба
РСТ сообщил о падении спроса россиян на поездки на Кубу
Вчера, 13:53
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесКУБАРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала