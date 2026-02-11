https://1prime.ru/20260211/rossija-867367579.html

Россия опережает НАТО по скорости адаптации боевого опыта, заявил Вандье

2026-02-11T04:20+0300

ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Верховный главнокомандующий объединенных вооружённых сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье признал, что Россия опережает альянс по скорости адаптации боевого опыта. "Первый урок, который нам нужно применить на практике и осмыслить, заключается в том, есть ли у нас организация, способная адаптироваться с такой скоростью. Россия очень хорошо умеет адаптироваться и, вероятно, делает это лучше, чем мы", - сказал Вандье в ходе своего выступления перед журналистами в Вашингтоне. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

