https://1prime.ru/20260211/rossija-867367579.html
Россия опережает НАТО по скорости адаптации боевого опыта, заявил Вандье
Россия опережает НАТО по скорости адаптации боевого опыта, заявил Вандье - 11.02.2026, ПРАЙМ
Россия опережает НАТО по скорости адаптации боевого опыта, заявил Вандье
Верховный главнокомандующий объединенных вооружённых сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье признал, что Россия опережает альянс по скорости адаптации... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T04:20+0300
2026-02-11T04:20+0300
2026-02-11T04:20+0300
экономика
россия
общество
вашингтон
рф
европа
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867367579.jpg?1770772839
ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Верховный главнокомандующий объединенных вооружённых сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье признал, что Россия опережает альянс по скорости адаптации боевого опыта.
"Первый урок, который нам нужно применить на практике и осмыслить, заключается в том, есть ли у нас организация, способная адаптироваться с такой скоростью. Россия очень хорошо умеет адаптироваться и, вероятно, делает это лучше, чем мы", - сказал Вандье в ходе своего выступления перед журналистами в Вашингтоне.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
вашингтон
рф
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , вашингтон, рф, европа, нато
Экономика, РОССИЯ, Общество , ВАШИНГТОН, РФ, ЕВРОПА, НАТО
Россия опережает НАТО по скорости адаптации боевого опыта, заявил Вандье
Адмирал Вандье: Россия опережает НАТО по скорости адаптации боевого опыта
ВАШИНГТОН, 11 фев - ПРАЙМ. Верховный главнокомандующий объединенных вооружённых сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье признал, что Россия опережает альянс по скорости адаптации боевого опыта.
"Первый урок, который нам нужно применить на практике и осмыслить, заключается в том, есть ли у нас организация, способная адаптироваться с такой скоростью. Россия очень хорошо умеет адаптироваться и, вероятно, делает это лучше, чем мы", - сказал Вандье в ходе своего выступления перед журналистами в Вашингтоне.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.