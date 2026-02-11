Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия обсуждает с Израилем развертывание полевого госпиталя в Газе
2026-02-11T04:38+0300
2026-02-11T04:38+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что РФ обсуждает с Израилем, "Советом мира" и рядом других стран возможность скорейшего развертывания в секторе Газа российского полевого госпиталя. Как заявил дипломат в интервью телеканалу RT, эта инициатива была выдвинута два года назад. Тогда израильская сторона назвала идею интересной, но заявила, что обеспечить безопасность российских медиков невозможно. "Пора напомнить о нашей инициативе по развертыванию полевого госпиталя на территории сектора Газа... Теперь я подтверждаю... что в принципе мы готовы развернуть этот медицинский пункт как можно скорее - с российским оборудованием и российскими сотрудниками... И сейчас мы обсуждаем возможность скорейшей реализации этой инициативы с израильскими коллегами, международными представителями, включая представителей "Совета мира", и с коллегами в этом регионе, соседними государствами: Египтом и ОАЭ", - заявил Викторов. По словам посла, президент РФ Владимир Путин на встрече со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом несколько дней назад выразил готовность к размещению в секторе этого госпиталя. Путин 22 января, провел в Кремле переговоры с Аббасом.
04:38 11.02.2026
 
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что РФ обсуждает с Израилем, "Советом мира" и рядом других стран возможность скорейшего развертывания в секторе Газа российского полевого госпиталя.
Как заявил дипломат в интервью телеканалу RT, эта инициатива была выдвинута два года назад. Тогда израильская сторона назвала идею интересной, но заявила, что обеспечить безопасность российских медиков невозможно.
"Пора напомнить о нашей инициативе по развертыванию полевого госпиталя на территории сектора Газа... Теперь я подтверждаю... что в принципе мы готовы развернуть этот медицинский пункт как можно скорее - с российским оборудованием и российскими сотрудниками... И сейчас мы обсуждаем возможность скорейшей реализации этой инициативы с израильскими коллегами, международными представителями, включая представителей "Совета мира", и с коллегами в этом регионе, соседними государствами: Египтом и ОАЭ", - заявил Викторов.
По словам посла, президент РФ Владимир Путин на встрече со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом несколько дней назад выразил готовность к размещению в секторе этого госпиталя.
Путин 22 января, провел в Кремле переговоры с Аббасом.
 
