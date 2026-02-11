https://1prime.ru/20260211/rossija-867371210.html

Россия вернулась в десятку крупнейших поставщиков титана в Бразилию

энергетика

экономика

россия

бразилия

рф

сша

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россия в январе экспортировала в Бразилию титана более чем на 160 тысяч долларов и в результате вернулась в десятку крупнейших поставщиков этого металла, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, российские компании поставили в Бразилию титана на 161,4 тысячи долларов против 46,8 тысячи в декабре. Таким образом, поставки металла выросли почти в четыре раза в месячном выражении. В результате Россия в январе стала шестым крупнейшим титановым поставщиком в Бразилию. В последний раз РФ входила в топ-10 экспортеров этого металла на бразильский рынок в октябре 2025 года. По итогам января больше всего титана Бразилия закупила у США (на 3,7 миллиона долларов), Великобритании (на 1,1 миллиона долларов) и Китая (на 683,1 тысячи долларов). Следом идут Франция (583,2 тысячи долларов) и Германия (276,7 тысячи долларов). В топ-10 вошли также Норвегия, Тайвань, Испания и Италия. Объемы поставок каждой из этих стран составили менее 100 тысяч долларов.

бразилия

рф

сша

