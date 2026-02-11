https://1prime.ru/20260211/rossijane-867368129.html
Россияне третий месяц подряд берут меньше потребительских кредитов
Россияне третий месяц подряд берут меньше потребительских кредитов - 11.02.2026, ПРАЙМ
Россияне третий месяц подряд берут меньше потребительских кредитов
Россияне третий месяц подряд берут меньше потребительских кредитов, число выданных ссуд в январе к декабрю снизилось на 14,5%, и составило 1,38 миллиона единиц, | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T04:57+0300
2026-02-11T04:57+0300
2026-02-11T04:57+0300
банки
финансы
россия
рф
москва
московская область
алексей волков
нбки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867368129.jpg?1770775023
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россияне третий месяц подряд берут меньше потребительских кредитов, число выданных ссуд в январе к декабрю снизилось на 14,5%, и составило 1,38 миллиона единиц, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые есть у РИА Новости.
"Количество выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) в январе 2026 года составило 1,38 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 14,5% (в декабре 2025 года – 1,61 миллиона единиц). При этом выдача потребкредитов сокращается третий месяц подряд", - говорится в релизе.
Там отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных потребкредитов в январе 2026 года, напротив, немного увеличилось - на 7,3% (в январе 2025 года – 1,28 миллиона единиц). "Такая динамика по сравнению с прошлым годом объясняется тем, что на начало 2025 года пришелся пик падения выдачи розничных кредитов, включая кредиты наличными", - уточняется в сообщении.
В НБКИ напомнили, что во второй половине 2024 года регулятор ужесточил денежно-кредитную политику по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части резкого увеличения ставок и введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН).
"Наибольшее количество выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров выдачи в данном сегменте розничного кредитования) в январе 2026 года было отмечено в Москве (85,7 тысячи единиц), Московской области (79,8 тысячи единиц), Краснодарском крае (59,7 тысячи единиц), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) - 49,6 тысячи единиц и Свердловской (47,6 тысячи единиц) областях", - говорится в материалах.
При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте кредитования) в январе 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Кемеровской (-18,1%) и Омской (-17,9%) областях, Пермском крае (-17,8%), Самарской области (-16,6%), а также в Санкт-Петербурге (-16,5%) и Москве (-16,1%).
"Выдача потребкредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне. Это связано как с охлаждением спроса на кредиты, так и с ухудшением качества входящего потока заявителей. Что, в свою очередь, вынуждает банки сохранять низкий аппетит к риску и, соответственно, ограничивать выдачу кредитов", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Его слова приводятся в релизе.
Он также добавил, что сейчас кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением ПДН не более 50%. "В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - заключил Волков.
рф
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, рф, москва, московская область, алексей волков, нбки
Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Московская область, Алексей Волков, НБКИ
Россияне третий месяц подряд берут меньше потребительских кредитов
НБКИ: россияне третий месяц подряд берут меньше потребительских кредитов
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россияне третий месяц подряд берут меньше потребительских кредитов, число выданных ссуд в январе к декабрю снизилось на 14,5%, и составило 1,38 миллиона единиц, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые есть у РИА Новости.
"Количество выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) в январе 2026 года составило 1,38 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 14,5% (в декабре 2025 года – 1,61 миллиона единиц). При этом выдача потребкредитов сокращается третий месяц подряд", - говорится в релизе.
Там отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных потребкредитов в январе 2026 года, напротив, немного увеличилось - на 7,3% (в январе 2025 года – 1,28 миллиона единиц). "Такая динамика по сравнению с прошлым годом объясняется тем, что на начало 2025 года пришелся пик падения выдачи розничных кредитов, включая кредиты наличными", - уточняется в сообщении.
В НБКИ напомнили, что во второй половине 2024 года регулятор ужесточил денежно-кредитную политику по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части резкого увеличения ставок и введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН).
"Наибольшее количество выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров выдачи в данном сегменте розничного кредитования) в январе 2026 года было отмечено в Москве (85,7 тысячи единиц), Московской области (79,8 тысячи единиц), Краснодарском крае (59,7 тысячи единиц), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) - 49,6 тысячи единиц и Свердловской (47,6 тысячи единиц) областях", - говорится в материалах.
При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте кредитования) в январе 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Кемеровской (-18,1%) и Омской (-17,9%) областях, Пермском крае (-17,8%), Самарской области (-16,6%), а также в Санкт-Петербурге (-16,5%) и Москве (-16,1%).
"Выдача потребкредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне. Это связано как с охлаждением спроса на кредиты, так и с ухудшением качества входящего потока заявителей. Что, в свою очередь, вынуждает банки сохранять низкий аппетит к риску и, соответственно, ограничивать выдачу кредитов", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Его слова приводятся в релизе.
Он также добавил, что сейчас кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением ПДН не более 50%. "В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - заключил Волков.