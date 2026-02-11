https://1prime.ru/20260211/rossijane-867368129.html

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Россияне третий месяц подряд берут меньше потребительских кредитов, число выданных ссуд в январе к декабрю снизилось на 14,5%, и составило 1,38 миллиона единиц, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые есть у РИА Новости. "Количество выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) в январе 2026 года составило 1,38 миллиона единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 14,5% (в декабре 2025 года – 1,61 миллиона единиц). При этом выдача потребкредитов сокращается третий месяц подряд", - говорится в релизе. Там отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных потребкредитов в январе 2026 года, напротив, немного увеличилось - на 7,3% (в январе 2025 года – 1,28 миллиона единиц). "Такая динамика по сравнению с прошлым годом объясняется тем, что на начало 2025 года пришелся пик падения выдачи розничных кредитов, включая кредиты наличными", - уточняется в сообщении. В НБКИ напомнили, что во второй половине 2024 года регулятор ужесточил денежно-кредитную политику по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части резкого увеличения ставок и введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). "Наибольшее количество выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров выдачи в данном сегменте розничного кредитования) в январе 2026 года было отмечено в Москве (85,7 тысячи единиц), Московской области (79,8 тысячи единиц), Краснодарском крае (59,7 тысячи единиц), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) - 49,6 тысячи единиц и Свердловской (47,6 тысячи единиц) областях", - говорится в материалах. При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте кредитования) в январе 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Кемеровской (-18,1%) и Омской (-17,9%) областях, Пермском крае (-17,8%), Самарской области (-16,6%), а также в Санкт-Петербурге (-16,5%) и Москве (-16,1%). "Выдача потребкредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне. Это связано как с охлаждением спроса на кредиты, так и с ухудшением качества входящего потока заявителей. Что, в свою очередь, вынуждает банки сохранять низкий аппетит к риску и, соответственно, ограничивать выдачу кредитов", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Его слова приводятся в релизе. Он также добавил, что сейчас кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением ПДН не более 50%. "В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - заключил Волков.

