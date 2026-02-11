Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС обратили внимание на важную деталь в интервью Лаврова - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260211/rossiya-867371033.html
В ЕС обратили внимание на важную деталь в интервью Лаврова
В ЕС обратили внимание на важную деталь в интервью Лаврова - 11.02.2026, ПРАЙМ
В ЕС обратили внимание на важную деталь в интервью Лаврова
В своем недавнем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять западным странам о необходимости пересмотра подходов к мирным усилиям в... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T07:27+0300
2026-02-11T07:27+0300
мировая экономика
россия
украина
запад
европа
владимир путин
сергей лавров
дональд трамп
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В своем недавнем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять западным странам о необходимости пересмотра подходов к мирным усилиям в отношении Украины, заявил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале The Duran. "Это было довольно честное интервью, и я бы сказал, что иногда его лицо было суровым, словно Лавров давал понять Западу, что пора менять подход к миру на Украине. Как раньше уже не будет", — сказал он. Эксперт подчеркнул, что ключевой частью интервью стали слова Лаврова о стремлении Европы победить Россию и неизбежном провале этих намерений."Это было очень интересно и как мне кажется может считаться ключом к пониманию всего интервью", — подытожил Христофору.Вчера глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что европейские политики не оставляют попыток ослабить Россию, хотя их напор несколько утих. Он заверил, что Москва готова работать над переговорным решением ситуации в Украине, основываясь на договоренностях, достигнутых между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на саммите в Аляске. Министр иностранных дел добавил, что перед тем как говорить о необходимости готовиться к войне с Россией, якобы ожидаемой через три года, европейским политикам следовало бы тщательно обдумать свои доводы.
https://1prime.ru/20260211/lavrov-867370103.html
https://1prime.ru/20260208/lavrov-867296727.html
https://1prime.ru/20260120/lavrov-866696445.html
украина
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8176079771d83f61bbb750c04fb8ce30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, украина, запад, европа, владимир путин, сергей лавров, дональд трамп, мид
Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, ЕВРОПА, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дональд Трамп, МИД
07:27 11.02.2026
 
В ЕС обратили внимание на важную деталь в интервью Лаврова

Христофору: Лавров объяснил Западу, что нужно изменить подход к миру на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В своем недавнем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять западным странам о необходимости пересмотра подходов к мирным усилиям в отношении Украины, заявил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале The Duran.
"Это было довольно честное интервью, и я бы сказал, что иногда его лицо было суровым, словно Лавров давал понять Западу, что пора менять подход к миру на Украине. Как раньше уже не будет", — сказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Слова Лаврова об Украине вызвали панику в США
06:31
Эксперт подчеркнул, что ключевой частью интервью стали слова Лаврова о стремлении Европы победить Россию и неизбежном провале этих намерений.
"Это было очень интересно и как мне кажется может считаться ключом к пониманию всего интервью", — подытожил Христофору.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Россия даст военный ответ в случае нападения Европы, заявил Лавров
8 февраля, 21:55
Вчера глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что европейские политики не оставляют попыток ослабить Россию, хотя их напор несколько утих. Он заверил, что Москва готова работать над переговорным решением ситуации в Украине, основываясь на договоренностях, достигнутых между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на саммите в Аляске.
Министр иностранных дел добавил, что перед тем как говорить о необходимости готовиться к войне с Россией, якобы ожидаемой через три года, европейским политикам следовало бы тщательно обдумать свои доводы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Россия продолжить удерживать ОБСЕ от похорон, заявил Лавров
20 января, 12:04
 
Мировая экономикаРОССИЯУКРАИНАЗАПАДЕВРОПАВладимир ПутинСергей ЛавровДональд ТрампМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала