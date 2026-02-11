https://1prime.ru/20260211/rossiya-867371033.html

В ЕС обратили внимание на важную деталь в интервью Лаврова

В ЕС обратили внимание на важную деталь в интервью Лаврова - 11.02.2026, ПРАЙМ

В ЕС обратили внимание на важную деталь в интервью Лаврова

В своем недавнем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять западным странам о необходимости пересмотра подходов к мирным усилиям в... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T07:27+0300

2026-02-11T07:27+0300

2026-02-11T07:27+0300

мировая экономика

россия

украина

запад

европа

владимир путин

сергей лавров

дональд трамп

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В своем недавнем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять западным странам о необходимости пересмотра подходов к мирным усилиям в отношении Украины, заявил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале The Duran. "Это было довольно честное интервью, и я бы сказал, что иногда его лицо было суровым, словно Лавров давал понять Западу, что пора менять подход к миру на Украине. Как раньше уже не будет", — сказал он. Эксперт подчеркнул, что ключевой частью интервью стали слова Лаврова о стремлении Европы победить Россию и неизбежном провале этих намерений."Это было очень интересно и как мне кажется может считаться ключом к пониманию всего интервью", — подытожил Христофору.Вчера глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что европейские политики не оставляют попыток ослабить Россию, хотя их напор несколько утих. Он заверил, что Москва готова работать над переговорным решением ситуации в Украине, основываясь на договоренностях, достигнутых между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на саммите в Аляске. Министр иностранных дел добавил, что перед тем как говорить о необходимости готовиться к войне с Россией, якобы ожидаемой через три года, европейским политикам следовало бы тщательно обдумать свои доводы.

https://1prime.ru/20260211/lavrov-867370103.html

https://1prime.ru/20260208/lavrov-867296727.html

https://1prime.ru/20260120/lavrov-866696445.html

украина

запад

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, украина, запад, европа, владимир путин, сергей лавров, дональд трамп, мид