МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В своем недавнем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять западным странам о необходимости пересмотра подходов к мирным усилиям в отношении Украины, заявил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале The Duran. "Это было довольно честное интервью, и я бы сказал, что иногда его лицо было суровым, словно Лавров давал понять Западу, что пора менять подход к миру на Украине. Как раньше уже не будет", — сказал он. Эксперт подчеркнул, что ключевой частью интервью стали слова Лаврова о стремлении Европы победить Россию и неизбежном провале этих намерений."Это было очень интересно и как мне кажется может считаться ключом к пониманию всего интервью", — подытожил Христофору.Вчера глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что европейские политики не оставляют попыток ослабить Россию, хотя их напор несколько утих. Он заверил, что Москва готова работать над переговорным решением ситуации в Украине, основываясь на договоренностях, достигнутых между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на саммите в Аляске. Министр иностранных дел добавил, что перед тем как говорить о необходимости готовиться к войне с Россией, якобы ожидаемой через три года, европейским политикам следовало бы тщательно обдумать свои доводы.
