"Они придут раньше!" В США сделали дерзкое заявление о войне с Россией

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Европейские политики сдвигают сроки якобы возможного вторжения России на территорию стран НАТО и упоминают "российскую угрозу" для нагнетания страха, заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор."Думаю, они серьезно потратились на галлюциногены. Это просто абсурд. Это не заслуживает серьезного обсуждения. Это просто чепуха. Я считаю, проблема в том, что если они скажут, что 2029 год — крайний срок, то никто не обратит на это никакого внимания. Поэтому им приходится сдвигать сроки и говорить: "О нет, они придут раньше! Они могут быть в Париже уже к октябрю 2026 года!" — сказал он.Эксперт также отметил, что, по его мнению, население Европы не воспринимает всерьез такие высказывания западных лидеров.В январе министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что конфронтация между НАТО и Россией может начаться до 2029 года.Позже Die Welt сообщила, что в Германии смоделировали сценарий вторжения России в страны-члены НАТО. В этих учениях подразумевалось, что в 2026 году российские войска могут вторгнуться в Литву, ссылаясь на гуманитарный кризис в Калининградской области. The Wall Street Journal 5 февраля сообщила, что военные учения, симулирующие конфликт между Россией и НАТО в Литве, завершились победой Москвы. По этому сценарию Россия объявила о создании гуманитарного коридора в Калининград и провела операцию по установлению контроля над городом Марьямполе в Литве, стратегически важным транспортным узлом; уверения Москвы в гуманитарных целях оказались достаточными, чтобы США избегали применения 5-й статьи устава НАТО.Россия в последние годы заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу для ее интересов.

