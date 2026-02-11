https://1prime.ru/20260211/rosstat-867393630.html

В России инфляция с 3 по 9 февраля составила 0,13 процента

Инфляция в России с 3 по 9 февраля составила 0,13% после 0,2% неделей ранее, с начала года цены выросли на 2,24%, следует из данных Росстата. | 11.02.2026, ПРАЙМ

экономика

россия

росстат

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России с 3 по 9 февраля составила 0,13% после 0,2% неделей ранее, с начала года цены выросли на 2,24%, следует из данных Росстата. "За период с 3 по 9 февраля 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,13%, с начала месяца – 100,20%, с начала года – 102,24%", - говорится в публикации ведомства. На плодоовощную продукцию за отчетный период цены в среднем выросли на 1,7%. В том числе подорожали огурцы - на 5,2%, морковь - на 1,7%, картофель - на 1,4%, помидоры - на 1,3%, капуста - на 1,1%, свекла - на 0,9%, яблоки - на 0,5%, бананы - на 0,3%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 3 по 9 февраля подорожали: яйца - на 1,5%, овощные консервы для детского питания - на 0,8%, говядина - на 0,6%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,5%, сосиски, сардельки, подсолнечное масло, сахар - на 0,3%, баранина, мороженая рыба, ржаной и пшеничный хлеб, макаронные изделия и соль - на 0,2%, полукопченые, варено-копченые колбасы, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,1%. Подешевели: свинина и мука - на 0,5%, сметана - на 0,4%, рис - на 0,3%, молоко (ультрапастеризованное), сливочное масло, сыры - на 0,2%, мясо кур, вареные колбасы, творог, кефир и маргарин - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 3 по 9 февраля подорожали сухие корма для домашних животных и спички - на 0,7%, туалетная бумага и хозяйственное мыло - на 0,4%, пеленки для новорожденных и зубные щетки - на 0,1%. Снизились цены на детские подгузники - на 0,5%, туалетное мыло, стиральные порошки и гигиенические прокладки - на 0,3%, зубные пасты - на 0,1%. Телевизоры подорожали на 0,6%, смартфоны - на 0,2%, а электропылесосы - на 0,1%. Цены на иностранные и отечественные легковые автомобили практически не изменились. Стоимость бензина выросла на 0,2%, дизельного топлива на 0,04%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, левомеколь подорожал на 1%, активированный уголь и римантадин - на 0,9%, валидол, пенталгин и ренгалин - на 0,5%, корвалол - на 0,4%, метамизол натрия, нафазолин и нимесулид - на 0,2%.

