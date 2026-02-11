https://1prime.ru/20260211/rubl-867380295.html
Курс юаня к рублю стабилизируется около уровня закрытия вторника
Курс юаня к рублю стабилизируется около уровня закрытия вторника - 11.02.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю стабилизируется около уровня закрытия вторника
11.02.2026
2026-02-11T13:12+0300
2026-02-11T13:12+0300
2026-02-11T13:12+0300
экономика
рынок
рф
богдан зварич
псб
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты относительно рубля в среду днем стабилизируется около уровня закрытия вторника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.03 мск стабилизировался около 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,15-11,20 рубля. Нисходящий импульс по рублю затих – отметка 11,2 рубля за юань пока остановила рублевых "медведей", считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Не исключаем резкого и кратковременного укрепления российской валюты при жестких сигналах со стороны ЦБ в ближайшую пятницу", - добавляет он. Ожидается продолжение консолидации юаня в середине диапазона 10,8-11,5 рубля, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "Дефицит юаневой ликвидности у ограниченного числа участников рынка компенсируется ожиданием сохранения ставки на заседании ЦБ РФ в пятницу. При этом постепенная нормализация ситуации с юаневой ликвидностью, сохранение ключевой ставки и активизация продаж валюты со стороны экспортеров во второй половине февраля на фоне слабого спроса на импорт могут привести к волне восстановления рубля и возвращению юаня к концу месяца в район 11 рублей", - добавляет он.
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_3c531703a6c04a5d8224562927395932.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты относительно рубля в среду днем стабилизируется около уровня закрытия вторника, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.03 мск стабилизировался около 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,15-11,20 рубля.
Нисходящий импульс по рублю затих – отметка 11,2 рубля за юань пока остановила рублевых "медведей", считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Не исключаем резкого и кратковременного укрепления российской валюты при жестких сигналах со стороны ЦБ в ближайшую пятницу", - добавляет он.
Ожидается продолжение консолидации юаня в середине диапазона 10,8-11,5 рубля, полагает Богдан Зварич
из ПСБ
.
"Дефицит юаневой ликвидности у ограниченного числа участников рынка компенсируется ожиданием сохранения ставки на заседании ЦБ РФ
в пятницу. При этом постепенная нормализация ситуации с юаневой ликвидностью, сохранение ключевой ставки и активизация продаж валюты со стороны экспортеров во второй половине февраля на фоне слабого спроса на импорт могут привести к волне восстановления рубля и возвращению юаня к концу месяца в район 11 рублей", - добавляет он.
