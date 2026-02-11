Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю стабилизируется около уровня закрытия вторника - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260211/rubl-867380295.html
Курс юаня к рублю стабилизируется около уровня закрытия вторника
Курс юаня к рублю стабилизируется около уровня закрытия вторника - 11.02.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю стабилизируется около уровня закрытия вторника
Курс китайской валюты относительно рубля в среду днем стабилизируется около уровня закрытия вторника, следует из данных Московской биржи. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T13:12+0300
2026-02-11T13:12+0300
экономика
рынок
рф
богдан зварич
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_4894b34aba3f9d4e536b3a27de28e9b6.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты относительно рубля в среду днем стабилизируется около уровня закрытия вторника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.03 мск стабилизировался около 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,15-11,20 рубля. Нисходящий импульс по рублю затих – отметка 11,2 рубля за юань пока остановила рублевых "медведей", считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Не исключаем резкого и кратковременного укрепления российской валюты при жестких сигналах со стороны ЦБ в ближайшую пятницу", - добавляет он. Ожидается продолжение консолидации юаня в середине диапазона 10,8-11,5 рубля, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "Дефицит юаневой ликвидности у ограниченного числа участников рынка компенсируется ожиданием сохранения ставки на заседании ЦБ РФ в пятницу. При этом постепенная нормализация ситуации с юаневой ликвидностью, сохранение ключевой ставки и активизация продаж валюты со стороны экспортеров во второй половине февраля на фоне слабого спроса на импорт могут привести к волне восстановления рубля и возвращению юаня к концу месяца в район 11 рублей", - добавляет он.
https://1prime.ru/20260211/telegram--867379488.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_3c531703a6c04a5d8224562927395932.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, рф, богдан зварич, псб
Экономика, Рынок, РФ, Богдан Зварич, ПСБ
13:12 11.02.2026
 
Курс юаня к рублю стабилизируется около уровня закрытия вторника

Курс юаня к рублю в среду днем стабилизируется около уровня закрытия вторника

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты относительно рубля в среду днем стабилизируется около уровня закрытия вторника, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.03 мск стабилизировался около 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,15-11,20 рубля.
Нисходящий импульс по рублю затих – отметка 11,2 рубля за юань пока остановила рублевых "медведей", считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Не исключаем резкого и кратковременного укрепления российской валюты при жестких сигналах со стороны ЦБ в ближайшую пятницу", - добавляет он.
Ожидается продолжение консолидации юаня в середине диапазона 10,8-11,5 рубля, полагает Богдан Зварич из ПСБ.
"Дефицит юаневой ликвидности у ограниченного числа участников рынка компенсируется ожиданием сохранения ставки на заседании ЦБ РФ в пятницу. При этом постепенная нормализация ситуации с юаневой ликвидностью, сохранение ключевой ставки и активизация продаж валюты со стороны экспортеров во второй половине февраля на фоне слабого спроса на импорт могут привести к волне восстановления рубля и возвращению юаня к концу месяца в район 11 рублей", - добавляет он.
Мессенджер Telegram - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей
12:55
 
ЭкономикаРынокРФБогдан ЗваричПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала