Курс юаня к рублю стабилизируется около уровня закрытия вторника

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты относительно рубля в среду днем стабилизируется около уровня закрытия вторника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.03 мск стабилизировался около 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,15-11,20 рубля. Нисходящий импульс по рублю затих – отметка 11,2 рубля за юань пока остановила рублевых "медведей", считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Не исключаем резкого и кратковременного укрепления российской валюты при жестких сигналах со стороны ЦБ в ближайшую пятницу", - добавляет он. Ожидается продолжение консолидации юаня в середине диапазона 10,8-11,5 рубля, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "Дефицит юаневой ликвидности у ограниченного числа участников рынка компенсируется ожиданием сохранения ставки на заседании ЦБ РФ в пятницу. При этом постепенная нормализация ситуации с юаневой ликвидностью, сохранение ключевой ставки и активизация продаж валюты со стороны экспортеров во второй половине февраля на фоне слабого спроса на импорт могут привести к волне восстановления рубля и возвращению юаня к концу месяца в район 11 рублей", - добавляет он.

