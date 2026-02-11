Рыбный союз рассказал о росте экспорта рыбы в ЕС

https://1prime.ru/20260211/ryba-867372980.html
Экспорт рыбы из России в ЕС за 11 месяцев вырос на пять процентов
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ.
Экспорт рыбы из в России в Евросоюз за январь-ноябрь вырос на 5% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, до 784 миллионов долларов, и также на 5% в весе - до 198 тысяч тонн, сообщает Рыбный союз
на основе данных Евростата.
"Российский экспорт рыбы в ЕС
за 11 месяцев 2025 года вырос (год к году) на 5% в весе и на 5% в деньгах, до 198 тысяч тонн на 784 миллионов долларов", - подсчитал аналитический центр Рыбного союза
.
Отмечается, что ключевой фактор роста поставок − филе минтая, что связано с увеличением его выпуска. Отечественное производство филе минтая в море на судах увеличилось на 26% (год к году), до 102 тысяч тонн. А поставки мороженого филе минтая увеличились на 40% в натуральном выражении и на 50% в стоимостном, до 116 тысяч тонн на 325 миллионов долларов.
"Темпы роста российского экспорта минтая в ЕС значительно опережают поставки из США
: в январе-ноябре 2025 года американцы прибавили (год к году) 30% в весе и деньгах, до 94 тысяч тонн на 345 миллионов долларов. Поставки из Китая
(реэкспорт) сократились на 15% в физическом и на 10% в денежном выражении, до 37 тысяч тонн на 110 миллионов долларов", - добавил Рыбный союз.
Экспорт продукции из трески и пикши из России при этом сократился в силу снижения вылова и прибавил в деньгах из-за роста мировых цен. Это связано с решением российско-норвежской рыболовной комиссии сократить общий допустимый улов атлантической трески в Баренцевом море на 2025 год на 23% к 2024 году − до 347 тысяч тонн (доля России − 144,4 тысяч тонн).
Поставки мороженой трески из России в ЕС снизился на 45% в физическом выражении и на 15% в денежном, до 24 тысяч тонн на 160 миллионов долларов. Поставки мороженого филе трески сократились на 35% в весе и на 25% в деньгах, до 13 тысяч тонн на сумму 125 миллионов долларов.
Экспорт мороженого сурими из России сократился на 15% в натуральном выражении и остался на том же уровне в стоимостном − 10 тысяч тонн на 17 миллионов долларов. Сопоставимую динамику продемонстрировали американские экспортеры: поставки выросли на 15% в весе и деньгах, до 37 тысяч тонн на 90 миллионов долларов.
Экспорт мороженого филе дальневосточного лосося из России вырос на 20% в физическом выражении и на 45% в денежном, до 3,5 тысячи тонн на 25 миллионов долларов. Похожую динамику продемонстрировали рыбаки из США: за январь-ноябрь поставки филе тихоокеанских лососей в ЕС увеличились на 35% в весе и на 70% в деньгах, до 4,5 тысячи тонн на 44 миллионов долларов.
Поставки мороженой сардины иваси из РФ
составили 10 тысяч тонн на 7 миллионов долларов (экспорт возобновился, ранее небольшие поставки были в 2019 году). Поставки мороженого филе пикши из РФ сократились на 50% в весе и на 25% в деньгах, до 0,9 тысячи тонн на 6,5 миллионов долларов.
