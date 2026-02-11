https://1prime.ru/20260211/ryba-867399303.html

Названы самые крупные импортеры российской рыбы

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Самыми главными импортерами российской рыбы по итогам 2025 года традиционно стали Китай и Республика Корея, рассказал РИА Новости глава Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин. "Традиционно крупнейшие покупатели отечественной рыбной продукции - Китай и Республика Корея", - сказал Ильюшин. Он уточнил, что в прошлом году Россия экспортировала около 2,1 миллиона тонн рыбы и морепродуктов, что на 1,2% больше 2024 года. При этом экспортная выручка за этот период увеличилась на 19%, до 6,1 миллиарда долларов. По его словам, ключевыми категориями, поставляемыми Россией за рубеж, стали мороженая рыба с долей в половину стоимостного объема, ракообразные (чуть больше трети стоимости) и рыбное филе с долей в 9%.

