23:22 11.02.2026 (обновлено: 23:33 11.02.2026)
 
Названы самые крупные импортеры российской рыбы

Глава "Агроэкспорта" Ильюшин назвал Китай и Корею главными импортерами российской рыбы

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкУлов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза
Улов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Улов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза. Архивное фото
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Самыми главными импортерами российской рыбы по итогам 2025 года традиционно стали Китай и Республика Корея, рассказал РИА Новости глава Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.
"Традиционно крупнейшие покупатели отечественной рыбной продукции - Китай и Республика Корея", - сказал Ильюшин.
Он уточнил, что в прошлом году Россия экспортировала около 2,1 миллиона тонн рыбы и морепродуктов, что на 1,2% больше 2024 года. При этом экспортная выручка за этот период увеличилась на 19%, до 6,1 миллиарда долларов.
По его словам, ключевыми категориями, поставляемыми Россией за рубеж, стали мороженая рыба с долей в половину стоимостного объема, ракообразные (чуть больше трети стоимости) и рыбное филе с долей в 9%.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Россия с начала года резко нарастила экспорт рыбы в Бразилию
8 февраля, 08:47
 
