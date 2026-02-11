https://1prime.ru/20260211/rynok--867384644.html

Российский рынок акций растет днем в среду

Российский рынок акций растет днем в среду - 11.02.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет днем в среду

Российский рынок акций в среду днем демонстрирует рост на улучшении геополитического фона, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T15:40+0300

2026-02-11T15:40+0300

2026-02-11T15:40+0300

экономика

рынок

торги

киев

москва

украина

алексей моисеев

мосбиржа

финам

норникель

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду днем демонстрирует рост на улучшении геополитического фона, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.31 мск рос на 1,06%, до 2 745,84 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 2,02%, до 70,19 доллара за баррель. Российский рынок акций демонстрировал умеренный рост с самого старта основной торговой сессии, а дополнительный импульс получил после новостей о том, что Киев рассматривает возможность отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию на Украине, о чем в среду сообщило украинское онлайн-издание Times of Ukraine. "Российский рынок акций в среду, 11 февраля, в ходе дневной сессии остается в "зеленой" зоне. Позитивным фактором для рынка остаются ранее озвученные заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, который сообщил о предложении ряду европейских коллег рассмотреть возможность возобновления диалога с Россией", - отметил Максим Абрамов из ФГ "Финам". В лидерах роста - акции "Норникеля" (+3%), "Новатэка" (+2,86%), "Озона" (+2,8%), ТГК-1 (+2,62%) и "ЭН+ Груп" (+2,48%). Акции ВТБ (-1,63%) перешли к снижению после новостей, что конвертация привилегированных акций банка в обыкновенные находится в проработке, а окончательное решение будет принято на следующей неделе. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Также в лидерах снижения - бумаги ВК (-1,76%), "Мосэнерго" (-1,52%), "Вуш Холдинга" (-1,05%) и префы "Транснефти" (-0,83%). Абрамов ожидает завершения торгов в "зеленой" зоне. "В среду вечером Росстат опубликует недельные данные по индексу потребительских цен. Если эти данные не будут содержать негативных сюрпризов, индексы могут получить поддержку для дальнейшего восстановления, потенциал которого тем не менее пока остается ограниченным. В оставшееся до заседания Банка России время индекс Мосбиржи может консолидироваться в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов", - считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер".

https://1prime.ru/20260211/rubl-867380295.html

киев

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, киев, москва, украина, алексей моисеев, мосбиржа, финам, норникель