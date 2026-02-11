Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет днем в среду - 11.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260211/rynok--867384644.html
Российский рынок акций растет днем в среду
Российский рынок акций растет днем в среду - 11.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет днем в среду
Российский рынок акций в среду днем демонстрирует рост на улучшении геополитического фона, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T15:40+0300
2026-02-11T15:40+0300
экономика
рынок
торги
киев
москва
украина
алексей моисеев
мосбиржа
финам
норникель
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду днем демонстрирует рост на улучшении геополитического фона, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.31 мск рос на 1,06%, до 2 745,84 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 2,02%, до 70,19 доллара за баррель. Российский рынок акций демонстрировал умеренный рост с самого старта основной торговой сессии, а дополнительный импульс получил после новостей о том, что Киев рассматривает возможность отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию на Украине, о чем в среду сообщило украинское онлайн-издание Times of Ukraine. "Российский рынок акций в среду, 11 февраля, в ходе дневной сессии остается в "зеленой" зоне. Позитивным фактором для рынка остаются ранее озвученные заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, который сообщил о предложении ряду европейских коллег рассмотреть возможность возобновления диалога с Россией", - отметил Максим Абрамов из ФГ "Финам". В лидерах роста - акции "Норникеля" (+3%), "Новатэка" (+2,86%), "Озона" (+2,8%), ТГК-1 (+2,62%) и "ЭН+ Груп" (+2,48%). Акции ВТБ (-1,63%) перешли к снижению после новостей, что конвертация привилегированных акций банка в обыкновенные находится в проработке, а окончательное решение будет принято на следующей неделе. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Также в лидерах снижения - бумаги ВК (-1,76%), "Мосэнерго" (-1,52%), "Вуш Холдинга" (-1,05%) и префы "Транснефти" (-0,83%). Абрамов ожидает завершения торгов в "зеленой" зоне. "В среду вечером Росстат опубликует недельные данные по индексу потребительских цен. Если эти данные не будут содержать негативных сюрпризов, индексы могут получить поддержку для дальнейшего восстановления, потенциал которого тем не менее пока остается ограниченным. В оставшееся до заседания Банка России время индекс Мосбиржи может консолидироваться в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов", - считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
https://1prime.ru/20260211/rubl-867380295.html
киев
москва
украина
рынок, торги, киев, москва, украина, алексей моисеев, мосбиржа, финам, норникель
Экономика, Рынок, Торги, Киев, МОСКВА, УКРАИНА, Алексей Моисеев, Мосбиржа, Финам, Норникель
15:40 11.02.2026
 
Российский рынок акций растет днем в среду

Российский рынок акций в среду растет на улучшении геополитического фона

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду днем демонстрирует рост на улучшении геополитического фона, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.31 мск рос на 1,06%, до 2 745,84 пункта.
Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 2,02%, до 70,19 доллара за баррель.
Российский рынок акций демонстрировал умеренный рост с самого старта основной торговой сессии, а дополнительный импульс получил после новостей о том, что Киев рассматривает возможность отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию на Украине, о чем в среду сообщило украинское онлайн-издание Times of Ukraine.
"Российский рынок акций в среду, 11 февраля, в ходе дневной сессии остается в "зеленой" зоне. Позитивным фактором для рынка остаются ранее озвученные заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, который сообщил о предложении ряду европейских коллег рассмотреть возможность возобновления диалога с Россией", - отметил Максим Абрамов из ФГ "Финам".
В лидерах роста - акции "Норникеля" (+3%), "Новатэка" (+2,86%), "Озона" (+2,8%), ТГК-1 (+2,62%) и "ЭН+ Груп" (+2,48%).
Акции ВТБ (-1,63%) перешли к снижению после новостей, что конвертация привилегированных акций банка в обыкновенные находится в проработке, а окончательное решение будет принято на следующей неделе. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Также в лидерах снижения - бумаги ВК (-1,76%), "Мосэнерго" (-1,52%), "Вуш Холдинга" (-1,05%) и префы "Транснефти" (-0,83%).
Абрамов ожидает завершения торгов в "зеленой" зоне.
"В среду вечером Росстат опубликует недельные данные по индексу потребительских цен. Если эти данные не будут содержать негативных сюрпризов, индексы могут получить поддержку для дальнейшего восстановления, потенциал которого тем не менее пока остается ограниченным. В оставшееся до заседания Банка России время индекс Мосбиржи может консолидироваться в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов", - считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
ЭкономикаРынокТоргиКиевМОСКВАУКРАИНААлексей МоисеевМосбиржаФинамНорникель
 
 
Заголовок открываемого материала