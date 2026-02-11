https://1prime.ru/20260211/sakhar-867387173.html
Биржевые цены на сахар обновили минимум с 2020 года
2026-02-11T16:40+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в среду снижаются на 1,5%, достигнув минимума с октября 2020 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.26 мск цена мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар уменьшалась на 1,49% относительно предыдущего закрытия - до 13,91 цента за фунт. Показатель опустился ниже 14 центов впервые с 30 октября 2020 года. Стоимость сахара снижается третий месяц подряд. С начала февраля цена опустилась примерно на 2,5%.
Биржевые цены на сахар в мире достигли минимума с октября 2020 года
