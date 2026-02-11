Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на сахар обновили минимум с 2020 года - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260211/sakhar-867387173.html
Биржевые цены на сахар обновили минимум с 2020 года
Биржевые цены на сахар обновили минимум с 2020 года - 11.02.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на сахар обновили минимум с 2020 года
Биржевые цены на сахар в среду снижаются на 1,5%, достигнув минимума с октября 2020 года, следует из данных ICE Futures. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T16:40+0300
2026-02-11T16:40+0300
экономика
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/19/836401932_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_48b71db45334dbddd099a8c8192c7e46.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в среду снижаются на 1,5%, достигнув минимума с октября 2020 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.26 мск цена мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар уменьшалась на 1,49% относительно предыдущего закрытия - до 13,91 цента за фунт. Показатель опустился ниже 14 центов впервые с 30 октября 2020 года. Стоимость сахара снижается третий месяц подряд. С начала февраля цена опустилась примерно на 2,5%.
https://1prime.ru/20260129/yaponiya-867004587.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/19/836401932_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_d7323b507c124640712479c2df7e51de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок
Экономика, Рынок
16:40 11.02.2026
 
Биржевые цены на сахар обновили минимум с 2020 года

Биржевые цены на сахар в мире достигли минимума с октября 2020 года

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Сахар. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в среду снижаются на 1,5%, достигнув минимума с октября 2020 года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.26 мск цена мартовского (ближайшего) фьючерса на сахар уменьшалась на 1,49% относительно предыдущего закрытия - до 13,91 цента за фунт. Показатель опустился ниже 14 центов впервые с 30 октября 2020 года.
Стоимость сахара снижается третий месяц подряд. С начала февраля цена опустилась примерно на 2,5%.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Россия обновила рекорд по импорту кофе и чая из Японии
29 января, 12:40
 
ЭкономикаРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала