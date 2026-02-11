Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена серебра растет на шесть процентов - 11.02.2026
Биржевая цена серебра растет на шесть процентов
Биржевая цена на серебро в мире в среду поднимается более чем на 6%, и котировки превысили отметку в 85 доллар за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в мире в среду поднимается более чем на 6%, и котировки превысили отметку в 85 доллар за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 13.52 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 6,29% относительно предыдущего закрытия - до 85,433 доллара за тройскую унцию. Котировки находятся выше отметки в 85 долларов впервые с 5 февраля.
13:57 11.02.2026
 
Биржевая цена серебра растет на шесть процентов

Цена на серебро в мире поднялась выше 85 долларов за унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДрагоценные металлы, произведенные на предприятии "Красцветмет"
Драгоценные металлы, произведенные на предприятии Красцветмет - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Драгоценные металлы, произведенные на предприятии "Красцветмет". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в мире в среду поднимается более чем на 6%, и котировки превысили отметку в 85 доллар за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.52 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 6,29% относительно предыдущего закрытия - до 85,433 доллара за тройскую унцию.
Котировки находятся выше отметки в 85 долларов впервые с 5 февраля.
ВТБ зафиксировал рекордный рост интереса клиентов к серебру
27 января, 15:04
 
