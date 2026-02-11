Биржевая цена серебра растет на шесть процентов

https://1prime.ru/20260211/serebro--867381834.html
Биржевая цена на серебро в мире в среду поднимается более чем на 6%, и котировки превысили отметку в 85 доллар за тройскую унцию, следует из данных торгов.
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в мире в среду поднимается более чем на 6%, и котировки превысили отметку в 85 доллар за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 13.52 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 6,29% относительно предыдущего закрытия - до 85,433 доллара за тройскую унцию. Котировки находятся выше отметки в 85 долларов впервые с 5 февраля.
