"Шереметьево" не будет переманивать авиакомпании из "Домодедово"
"Шереметьево" не будет переманивать авиакомпании из "Домодедово"
2026-02-11T00:16+0300
бизнес
россия
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Шереметьево" не будет переманивать авиакомпании из "Домодедово", важно, чтобы они приносили аэропорту доходы, заявил журналистам гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко.
Ранее на этой неделе дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - подписала договор о покупке "Домодедово". Василенко заявлял, что аэропорт является разрозненным активом с убытками около 10 миллиардов рублей в год и долговой нагрузкой 75 миллиардов рублей.
"Шереметьево" не будет переманивать авиакомпании из "Домодедово". Нам важно, чтобы авиакомпании летали и обеспечивали EBITDA и доходы в "Домодедово", - сказал он.
Василенко подчеркнул, что государство требует от новых владельцев, чтобы аэропорт "Домодедово" функционировал постоянно и имело свою коммерческую и ценовую стратегию.
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Домодедово, аэропорт Шереметьево
Гендиректор "Шереметьево": важно, чтобы авиакомпании приносили аэропорту доходы
