"Шереметьево" не будет переманивать авиакомпании из "Домодедово"

"Шереметьево" не будет переманивать авиакомпании из "Домодедово"

2026-02-11

бизнес

россия

аэропорт домодедово

аэропорт шереметьево

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. "Шереметьево" не будет переманивать авиакомпании из "Домодедово", важно, чтобы они приносили аэропорту доходы, заявил журналистам гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко. Ранее на этой неделе дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - подписала договор о покупке "Домодедово". Василенко заявлял, что аэропорт является разрозненным активом с убытками около 10 миллиардов рублей в год и долговой нагрузкой 75 миллиардов рублей. "Шереметьево" не будет переманивать авиакомпании из "Домодедово". Нам важно, чтобы авиакомпании летали и обеспечивали EBITDA и доходы в "Домодедово", - сказал он. Василенко подчеркнул, что государство требует от новых владельцев, чтобы аэропорт "Домодедово" функционировал постоянно и имело свою коммерческую и ценовую стратегию.

2026

