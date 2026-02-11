https://1prime.ru/20260211/shturmoviki-867368795.html
Штурмовики взяли под контроль укрепрайон обороны ВСУ в Запорожской области
2026-02-11T05:27+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Штурмовики группировки войск "Восток" в ходе освобождения Зализничного в Запорожской области взяли под контроль укрепрайон обороны ВСУ глубиной до четырех километров, сообщили в Минобороны России.
Об освобождении Зализничного МО РФ сообщило во вторник.
"В результате активных боевых действий штурмовики взяли под контроль хорошо укрепленный район обороны подразделений ВСУ глубиной до четырех километров и площадью более 18 квадратных километров, зачищено свыше 500 строений", - сообщили в российском военном ведомстве.
