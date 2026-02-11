https://1prime.ru/20260211/siriya-867398838.html

В Сирии построят ветряные энерготурбины мощностью 700 мегаватт

В Сирии построят ветряные энерготурбины мощностью 700 мегаватт

БЕЙРУТ, 11 фев - ПРАЙМ. Сирийская национальная компания MIRF Energy построит ветряные энерготурбины с производительной мощностью 700 мегаватт, говорится в заявлении министерства энергетики САР. "Министерство энергетики сегодня в присутствии министра Мухамеда аль-Башира подписало соглашение с национальной компанией MIRF Energy о реализации проекта ветроэнергетики мощностью 700 мегаватт", - написано в коммюнике. Согласно заявлению, проект предусматривает установку 140 ветряных турбин местного производства, размещенных на нескольких площадках в Сирии, и их подключение к национальной электросети будет в поддержку расширения использования возобновляемых источников энергии. Ранее в среду министерство сообщило о подписания соглашения с с властями Италии и Норвегии на сумму 10,7 миллиона долларов по реализации проекта восстановления электростанции "Дейр-Али" в провинции Дамаск, которая сможет давать дополнительные 120 мегаватт энергии для обеспечения электричеством еще 2 миллионов граждан.

