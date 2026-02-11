https://1prime.ru/20260211/sistema-867370417.html

Система "все включено" может стать невыгодной для туротрасли Турции

бизнес

туризм

экономика

турция

анталья

АНКАРА, 11 фев - ПРАЙМ. Популярная система "все включено" может оказаться невыгодной для туристической отрасли Турции из-за растущих цен на спиртное, выразил мнение в беседе с РИА Новости представитель отрасли, владелец одного из известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер. В последние годы цены на алкоголь в Турции растут опережающими темпами по сравнению с другими категориями товаров и услуг. По данным официальной статистики, в потребительской корзине категория "алкогольные напитки и табачные изделия" показывала в январе рост порядка 27,5% в годовом выражении. "Уровень цен на алкоголь за последние годы стал одним из ключевых факторов, который туристы учитывают при выборе направления, и любые дальнейшие повышения могут серьезно снизить привлекательность отпусков в формате all inclusive (все включено)", - сказал агентству Бильгинер. По данным отельера, этот процесс усугубляется сочетанием в Турции высоких налогов и общей инфляционной среды, которые вместе формируют отрицательное восприятие стоимости отдыха за рубежом. С увеличением доли расходов на спиртное в бюджете отдыхающих потенциальные туристы могут выбирать направления с более стабильными ценами, что усиливает конкуренцию со стороны других курортных стран, объяснил Бильгинер. "Аналитика, проведенная внутри отрасли, показывает, что сегмент all inclusive особенно чувствителен к таким изменениям, поскольку туристы сравнивают конечную стоимость отдыха с альтернативами. Участники рынка отмечают, что даже относительно умеренное повышение цен на алкоголь может привести к падению спроса на более дорогие пакеты услуг, так как многие путешественники рассматривают напитки в рамках отпуска как значительную часть общего впечатления и бюджета", - заключил собеседник агентства. Председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу в декабре 2023 года предложил отказаться от системы "все включено" и перейти на вариант с выбором только нужных опций. Он привел в пример гостиницы "без алкоголя". В свою очередь, президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу в ноябре 2024 года заявил РИА Новости, что из-за этой системы туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Это, по его словам, вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала республики. Турецкое руководство обсуждает идеи представителей туристического сектора по возможным изменениям в системе "все включено" в курортных отелях, сообщили ранее РИА Новости в турецких властных структурах.

2026

бизнес, туризм, турция, анталья