СК ведет поиски организаторов покушения на генерала Алексеева

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Следственный комитет России после покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева ведет мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления, розыск организаторов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также розыск его организаторов", - приводятся ее слова в канале СК РФ на платформе Мах.
