СК ведет поиски организаторов покушения на генерала Алексеева - 11.02.2026
СК ведет поиски организаторов покушения на генерала Алексеева
СК ведет поиски организаторов покушения на генерала Алексеева
2026-02-11T12:38+0300
2026-02-11T12:38+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Следственный комитет России после покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева ведет мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления, розыск организаторов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также розыск его организаторов", - приводятся ее слова в канале СК РФ на платформе Мах.
12:38 11.02.2026
 
СК ведет поиски организаторов покушения на генерала Алексеева

СК после покушения на генерала Алексеева ведет розыск организаторов

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Автомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Следственный комитет России после покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева ведет мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления, розыск организаторов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также розыск его организаторов", - приводятся ее слова в канале СК РФ на платформе Мах.
