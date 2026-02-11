СК ведет поиски организаторов покушения на генерала Алексеева

https://1prime.ru/20260211/sk--867378501.html

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Следственный комитет России после покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева ведет мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления, розыск организаторов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также розыск его организаторов", - приводятся ее слова в канале СК РФ на платформе Мах.

