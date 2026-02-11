https://1prime.ru/20260211/smi-867372097.html

ЦБ предложил решение конфликта банков и маркетплейсов, пишут СМИ

ЦБ предложил решение конфликта банков и маркетплейсов, пишут СМИ - 11.02.2026, ПРАЙМ

ЦБ предложил решение конфликта банков и маркетплейсов, пишут СМИ

Решение спора по поводу доступа кредитных организаций к участию в скидочных программах маркетплейсов предложили в ЦБ РФ, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T08:48+0300

2026-02-11T08:48+0300

2026-02-11T08:48+0300

экономика

банки

финансы

рф

вячеслав володин

госдума

ведомости

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83376/74/833767427_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a025c91bad6ffac8cd09b17beabb7430.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Решение спора по поводу доступа кредитных организаций к участию в скидочных программах маркетплейсов предложили в ЦБ РФ, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на директора департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерину Лозгачеву. "Регулятор предлагает перейти к "открытой модели" участия банков в программах скидок и создать универсальные условия, на которых все финансовые организации могут представлять свои предложения на платформе, отметила Лозгачева", - говорится в статье издания. Лозгачева выступала на заседании экспертного совета по развитию платформенной экономики, организованного комитетом Госдумы по экономической политике. Газета добавляет, что Банк России направил подробную механику этого на обсуждение в Минэкономразвития и профильный комитет Госдумы. А представители крупнейших площадок называют предложение сбалансированным, но требующим обсуждения. Детали регулирования все еще прорабатываются, отметила Лозгачева. Например, существует вариант, при котором открытая модель будет применяться только "к наиболее значимым платформам". Кроме того, ЦБ считает, что решить эту проблему можно не только на законодательном уровне, но и при помощи "мягкого регулирования", например через совместный меморандум. "Вопрос только в способности договориться", – резюмировала Лозгачева. Министерство исходит из того, что потребителю должна быть представлена достоверная и понятная информация о цене на посреднических цифровых платформах вне зависимости от действующих скидок и акций, включая применение различных платежных инструментов, пояснил изданию директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. "Предлагаемые решения должны приниматься одновременно для крупнейших посреднических цифровых платформ, традиционного ритейла, а также банковского сектора", – добавил он. В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили в Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят "выровнять конкурентные условия" и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к "устойчивому технологическому развитию электронной торговли".

https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866924584.html

https://1prime.ru/20260205/marketpleysy-867205621.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, рф, вячеслав володин, госдума, ведомости, банк россии