Раскрыто, как аномальные снегопады в России повлияют на урожай

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Обильные снегопады, обрушившиеся на Россию этой зимой, создают задел для высокого урожая озимых в России, но несут точечные риски, рассказал агентству "Прайм" глава Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.По данным космического мониторинга, снежный покров в ключевых аграрных регионах России на начало февраля не только вдвое превысил средние показатели последних пяти лет, но и вплотную приблизился к рекордным значениям 2022 года.Так, по данным мониторинга, в Ставропольском крае средняя высота снега на начало февраля составила 7 см при средней норме 3,5 см за пять лет, а в Ростовской области — 12 см против средних 5,1 см. Накопительные осадки также опережают многолетние значения."Повышенные снегозапасы — это страховка от засухи и предпосылка для хорошего старта вегетации. Почва получит дополнительное увлажнение, что особенно важно после малоснежной зимы прошлого года", — поясняет Биждов.Он указывает, что хотя напрямую оценить состояние озимых под снегом сложно, совокупность данных снижает прогнозные риски гибели посевов от вымерзания и дефицита влаги. Текущие условия формируют более благоприятный фон по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона.Однако, по мнению главы НСА, аномалии несут и точечные угрозы. В ближайшие недели в некоторых районах Ростовской области и Ставрополья прогнозируются "температурные качели". Это, как предупреждает эксперт, может привести к образованию ледяной корки на части полей и вызвать выпревание озимых."Таким образом, текущие снегозапасы повысили прогнозный потенциал урожая озимых по сравнению с ожиданиями начала зимы. Но главный фактор теперь — не снег, а то, как он будет таять и какая погода установится весной", — резюмирует Корней Биждов.

