https://1prime.ru/20260211/spirin-867368036.html

Спирин оставил в России долги более чем на 164 тысячи рублей

Спирин оставил в России долги более чем на 164 тысячи рублей - 11.02.2026, ПРАЙМ

Спирин оставил в России долги более чем на 164 тысячи рублей

Экс-вокалист группы "Тараканы!" Дмитрий Спирин (признан в РФ иноагентом) оставил в России долги более чем на 164 тысячи рублей, в том числе неуплаченный... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T04:54+0300

2026-02-11T04:54+0300

2026-02-11T04:54+0300

бизнес

общество

финансы

рф

москва

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867368036.jpg?1770774840

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Экс-вокалист группы "Тараканы!" Дмитрий Спирин (признан в РФ иноагентом) оставил в России долги более чем на 164 тысячи рублей, в том числе неуплаченный иноагентсткий штраф, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из судебных документов, в октябре 2024 года суд в Москве назначил Спирину административный штраф по статье о "нарушении порядка деятельности иностранного агента". Согласно документам, музыкант почти год участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов. В марте 2025 года, как следует из материалов, был выдан исполнительный документ. В отношении музыканта в результате московские приставы завели исполнительное производство о взыскании 53,5 тысячи рублей, из которых 50 тысяч рублей - неоплаченный штраф, а 3,5 тысячи рублей - исполнительский сбор за неуплату штрафа в срок. При этом с музыканта в феврале 2024 года прекратили взыскивать задолженность (ее сумма неизвестна) по кредитным платежам в связи с тем, что не удалось установить местонахождение должника и его имущества. Вместе с тем приставы ГМУ ФССП, в введении которых находятся особо важные исполнительные производства, с июля 2024 года взыскивают со Спирина более 111,2 тысячи рублей задолженности по налогам и сборам, включая пени. В понедельник в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что против музыканта возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. По данным ведомства, он проживает за пределами России. В июне 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин был внесен в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, осуществлял политическую деятельность.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , финансы, рф, москва, ск рф