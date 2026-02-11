https://1prime.ru/20260211/ssha-867365381.html
В США раскрыли подробности скандала с "бойфрендом" Макрона
В США раскрыли подробности скандала с "бойфрендом" Макрона - 11.02.2026
В США раскрыли подробности скандала с "бойфрендом" Макрона
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн упоминал в переписках "бойфренда" президента Франции Эммануэля Макрона (движение ЛГБТ признано в России... | 11.02.2026
франция
сша
эммануэль макрон
ВАШИНГТОН, 10 фев - ПРАЙМ. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн упоминал в переписках "бойфренда" президента Франции Эммануэля Макрона (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США материалы.
Так, Эпштейн писал о "бойфренде" Макрона одному из своих собеседников.
"Мне показали фотографию бойфренда Макрона. Ах… лицемерие", - написал Эпштейн.
"Это правда? (Фотографию - ред.) "солдата"?" - ответил собеседник.
"Это придает новый смысл фразе "я прикрою твою спину". Или "помни, французы стоят за твоей спиной", - пошутил в ответ Эпштейн.
Финансист также написал, что, помимо фотографии предполагаемого "бойфренда" Макрона, ему показали "другие пикантные детали".
Ранее Макрон уже попадал в скандал, связанный с его ориентацией. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявляла, что первая леди Франции Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Президентская чета подала на нее в суд и добивается возмещения морального ущерба.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
