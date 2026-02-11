https://1prime.ru/20260211/ssha-867365381.html

В США раскрыли подробности скандала с "бойфрендом" Макрона

ВАШИНГТОН, 10 фев - ПРАЙМ. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн упоминал в переписках "бойфренда" президента Франции Эммануэля Макрона (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США материалы. Так, Эпштейн писал о "бойфренде" Макрона одному из своих собеседников. "Мне показали фотографию бойфренда Макрона. Ах… лицемерие", - написал Эпштейн. "Это правда? (Фотографию - ред.) "солдата"?" - ответил собеседник. "Это придает новый смысл фразе "я прикрою твою спину". Или "помни, французы стоят за твоей спиной", - пошутил в ответ Эпштейн. Финансист также написал, что, помимо фотографии предполагаемого "бойфренда" Макрона, ему показали "другие пикантные детали". Ранее Макрон уже попадал в скандал, связанный с его ориентацией. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявляла, что первая леди Франции Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Президентская чета подала на нее в суд и добивается возмещения морального ущерба. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

2026

Новости

общество , технологии, франция, сша, эммануэль макрон