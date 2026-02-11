https://1prime.ru/20260211/stavka--867385010.html

В России снизилась средняя ставка по трехмесячным вкладам

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках по объему депозитов населения опустилась до 14,48%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках по объему депозитов населения опустилась до 14,48% годовых... С начала текущей недели средняя ставка по ним снизилась на 0,05 п.п., тогда как по другим срокам средние значения остались неизменными. Снижение произошло в одном банке из топ-20. Остальные банки ставки не меняли", - говорится в сообщении. Отмечается, что с момента снижения ключевой ставки до 16% средние ставки в топ-20 снизились на 0,17-1,03 процентного пункта. Сильнее всего снизилась доходность вкладов на три месяца. За это время доходность вкладов упала в 18 банках из 20, в одном из банков движение ставок было разнонаправленным. Средняя ставка по полугодовому вкладу в топ-20 составляет 14,12%, по годовому вкладу - 12,93%, по трехлетнему вкладу - 10,56%. Банк России по итогам заседания совета директоров 19 декабря ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,5 процентного пункта, до 16% годовых. Также регулятор полностью сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам, вновь не указав их ожидаемую направленность.

