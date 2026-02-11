https://1prime.ru/20260211/sud--867375490.html
Суд отложил рассмотрение иска "Газпрома" к Europol Gaz
https://cdnn.1prime.ru/img/82206/14/822061457_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_09323f5529f0e71acb872a3b0d98fbf3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил еще на месяц, до 11 марта, рассмотрение иска ПАО "Газпром" о взыскании 1 миллиарда долларов с компании Europol Gaz (оператор польского участка газопровода "Ямал – Европа"), а также концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young, следует из материалов дела. "Судебное заседание отложено до 10:00, 11.03.2026", – сообщается в карточке дела. Согласно материалам дела, в августе прошлого года в связи с необходимостью надлежащего уведомления ответчиков арбитражный суд назначил несколько резервных дат заседаний по иску "Газпрома". В их числе, помимо 11 февраля, указаны 11 марта, 15 апреля и 13 мая 2026 года. Ответчиками по делу выступают Europol Gaz, Orlen, а также Ernst & Young Global Limited и Ernst & Young sp. z o.o. Corporate Finance Sp.k. Иск "Газпрома" принят к производству в марте 2024 года. Тогда же арбитражный суд в Петербурге привлек Генпрокуратуру к участию в деле в связи с "беспринципными мерами" Польши в отношении активов российского газового концерна, которые нарушают интересы РФ. Согласно соответствующему определению суда, в обоснование заявления ГП РФ указала, что спор инициирован "в связи с поведением польских компаний и властей, в результате которого неправомерно изъяты инвестиции Российской Федерации в российско-польское предприятие". Это предприятие учреждено по соглашению от 25 августа 1993 года между правительством РФ и правительством Польши о создании системы газопроводов для транзита российского газа через ее территорию, а также его поставок в Польшу. Польский концерн Orlen сообщил в октябре 2023 года, что власти передают ему всю польскую часть газопровода "Ямал - Европа" в управление вместе с "замороженной" долей "Газпрома". Доля "Газпрома" в 48% в EuropolGaz S.A. – газотранспортном совместном предприятии, операторе польского участка газопровода – таким образом переходит на баланс самой Europol Gaz S.A., а эта вся компания - под контроль Orlen. Еще в апреле 2022 года власти Польши внесли "Газпром" в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ власти РФ ввели ограничительные меры против Europol Gaz S.A, "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу – Европе". Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли "Газпрома" в Europol Gaz S.A.
