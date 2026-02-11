Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Ярославле взыскал с ОДК "Ростеха" почти 529 миллионов рублей - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260211/sud--867377335.html
Суд в Ярославле взыскал с ОДК "Ростеха" почти 529 миллионов рублей
Суд в Ярославле взыскал с ОДК "Ростеха" почти 529 миллионов рублей - 11.02.2026, ПРАЙМ
Суд в Ярославле взыскал с ОДК "Ростеха" почти 529 миллионов рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску АО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" (Ярославская область)... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T11:53+0300
2026-02-11T11:53+0300
промышленность
бизнес
россия
ярославская область
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску АО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" (Ярославская область) взыскал почти 529 миллионов рублей с Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) "Ростеха". Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, апелляционная инстанция в среду отклонила жалобу ответчика на принятое в октябре решение, после чего оно вступило в законную силу. Истец по договору от 2024 года поставил ответчику свою продукцию, но покупатель ее не оплатил. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика около 503 миллионов рублей основного долга, а также неустойку. Какой именно товар истец поставлял ответчику, в материалах суда не уточняется. Ответчик в суде не отрицал наличие долга, просил снизить неустойку ввиду ее несоразмерности, но суд это ходатайство отклонил. Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" выпускает комплектующие для авиационных двигателей, а также товары народного потребления, в частности – мотоблоки.
https://1prime.ru/20260211/sud--867375490.html
ярославская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_e18d10d810814eb44d1e3b91d3a59b11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, россия, ярославская область, ростех
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, Ярославская область, Ростех
11:53 11.02.2026
 
Суд в Ярославле взыскал с ОДК "Ростеха" почти 529 миллионов рублей

Апелляция подтвердила взыскание 529 миллионов рублей с ОДК "Ростеха"

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
Судейский молоток. Архивное фото
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску АО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" (Ярославская область) взыскал почти 529 миллионов рублей с Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) "Ростеха".
Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, апелляционная инстанция в среду отклонила жалобу ответчика на принятое в октябре решение, после чего оно вступило в законную силу.
Истец по договору от 2024 года поставил ответчику свою продукцию, но покупатель ее не оплатил. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика около 503 миллионов рублей основного долга, а также неустойку. Какой именно товар истец поставлял ответчику, в материалах суда не уточняется.
Ответчик в суде не отрицал наличие долга, просил снизить неустойку ввиду ее несоразмерности, но суд это ходатайство отклонил.
Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" выпускает комплектующие для авиационных двигателей, а также товары народного потребления, в частности – мотоблоки.
Логотип компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Суд отложил рассмотрение иска "Газпрома" к Europol Gaz
11:07
 
ПромышленностьБизнесРОССИЯЯрославская областьРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала