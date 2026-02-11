https://1prime.ru/20260211/sud--867377335.html
Суд в Ярославле взыскал с ОДК "Ростеха" почти 529 миллионов рублей
2026-02-11T11:53+0300
промышленность
бизнес
россия
ярославская область
ростех
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску АО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" (Ярославская область) взыскал почти 529 миллионов рублей с Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) "Ростеха". Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, апелляционная инстанция в среду отклонила жалобу ответчика на принятое в октябре решение, после чего оно вступило в законную силу. Истец по договору от 2024 года поставил ответчику свою продукцию, но покупатель ее не оплатил. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика около 503 миллионов рублей основного долга, а также неустойку. Какой именно товар истец поставлял ответчику, в материалах суда не уточняется. Ответчик в суде не отрицал наличие долга, просил снизить неустойку ввиду ее несоразмерности, но суд это ходатайство отклонил. Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" выпускает комплектующие для авиационных двигателей, а также товары народного потребления, в частности – мотоблоки.
ярославская область
