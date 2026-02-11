Суд отложил рассмотрение иска АСВ к экс-владельцам "Югры"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260211/sud--867379643.html
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 11 марта рассмотрение заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам банка "Югра" его осужденного за растрату бенефициара Алексея Хотина и других бывших контролирующих лиц банка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Об отложении ходатайствовал представитель АСВ, которое продолжает корректировать таблицы с данными о сделках, причинивших банку убытки. Изначально в заявлении, поданном в сентябре 2021 года, потенциальный размер ответственности был указан в сумме более 184,7 миллиарда рублей. Требования предъявлены, помимо Хотина, к компании "Комплексные инвестиции" и девятнадцати физлицам, в том числе к экс-председателю правления Дмитрию Шиляеву, экс-председателю совета директоров Александру Сучкову, членам правления и совета директоров. Верховный суд России в декабре решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказали АСВ во взыскании убытков с бывших контролирующих лиц "Югры", включая Хотина, в размере около 238 миллиардов рублей. Отказывая во взыскании убытков, первая инстанция отметила, в частности, что Замоскворецкий райсуд в 2023 году по иску АСВ взыскал с Хотина и ряда юрлиц-участников за схемы вывода денег из "Югры" около 180,9 миллиарда рублей неосновательного обогащения. И это решение оставили в силе апелляция и кассация. По мнению арбитражного суда, "повторное взыскание убытков с ответчиков по настоящему обособленному спору (по сути за одни и те же действия) противоречит принципам разумности, и справедливости, недопустимости двойной ответственности". Арбитражный суд Москвы признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала. В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей.
© РИА НовостиСудебное заседание
Судебное заседание - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Судебное заседание. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 11 марта рассмотрение заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам банка "Югра" его осужденного за растрату бенефициара Алексея Хотина и других бывших контролирующих лиц банка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Об отложении ходатайствовал представитель АСВ, которое продолжает корректировать таблицы с данными о сделках, причинивших банку убытки. Изначально в заявлении, поданном в сентябре 2021 года, потенциальный размер ответственности был указан в сумме более 184,7 миллиарда рублей.
Требования предъявлены, помимо Хотина, к компании "Комплексные инвестиции" и девятнадцати физлицам, в том числе к экс-председателю правления Дмитрию Шиляеву, экс-председателю совета директоров Александру Сучкову, членам правления и совета директоров.
Верховный суд России в декабре решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказали АСВ во взыскании убытков с бывших контролирующих лиц "Югры", включая Хотина, в размере около 238 миллиардов рублей.
Отказывая во взыскании убытков, первая инстанция отметила, в частности, что Замоскворецкий райсуд в 2023 году по иску АСВ взыскал с Хотина и ряда юрлиц-участников за схемы вывода денег из "Югры" около 180,9 миллиарда рублей неосновательного обогащения. И это решение оставили в силе апелляция и кассация.
По мнению арбитражного суда, "повторное взыскание убытков с ответчиков по настоящему обособленному спору (по сути за одни и те же действия) противоречит принципам разумности, и справедливости, недопустимости двойной ответственности".
Арбитражный суд Москвы признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала. В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей.
