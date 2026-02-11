https://1prime.ru/20260211/sud-867374869.html
ВС поддержал решение по акту о создании уникального препарата от рака
ВС поддержал решение по акту о создании уникального препарата от рака - 11.02.2026, ПРАЙМ
ВС поддержал решение по акту о создании уникального препарата от рака
Верховный суд России поддержал нижестоящую инстанцию, которая в споре Минпромторга России и подмосковного разработчика лекарственных препаратов отменила... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T10:44+0300
2026-02-11T10:44+0300
2026-02-11T10:44+0300
бизнес
общество
россия
рф
москва
минпромторг
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863842768_0:0:1365:769_1920x0_80_0_0_17ca143fcc53f0225f57347bf5f072a9.jpg
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Верховный суд России поддержал нижестоящую инстанцию, которая в споре Минпромторга России и подмосковного разработчика лекарственных препаратов отменила постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, в котором было заявлено о создании в РФ препарата от онкологии, не имеющего аналогов в мире. Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, судья ВС РФ Алексей Якимов, изучив кассационную жалобу ответчика ООО "Лина М" (город Королев), не нашел оснований для пересмотра последнего судебного акта по делу. В своем иске к ООО "Лина М" Минпромторг потребовал расторгнуть госконтракт с ответчиком от 2014 года стоимостью 150 миллионов рублей на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы "Трансфер зарубежных разработок инновационного лекарственного средства белково-векторной доставки актиномицинового ряда для лечения онкологических заболеваний". Кроме того, истец попросил суд взыскать с ООО "Лина М" более 117 миллионов рублей неотработанного аванса. Как заявил истец, просрочка выполнения четвёртого этапа НИОКР, включающего в себя клинические испытания, превысила шесть лет, и в целом "цель НИОКР не достигнута, отсутствует результат работ, имеющий потребительскую ценность для заказчика". Арбитражный суд Москвы в ноябре расторг контракт и взыскал с ответчика неосновательное обогащение. Апелляционная инстанция в марте сократила взыскание до 14 миллионов. Она решила, что задержка произошла по объективным причинам. Так, разрешение на клинические испытания ответчик получил с опозданием на год, затем испытания приостанавливались из-за запрета на набор добровольцев в период ковида, затем из-за международных санкций пришлось разрабатывать оборудование отечественного производства. В результате апелляционный суд не только снизил взыскание, но и пришел к выводу, что "ответчиком разработан социально-значимый для общества препарат" и "препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания". В постановлении апелляции уточнялось, что препарат "Афотид" уже применяется для лечения онкозаболеваний "на добровольцах, безопасность препарата доказана, что подтверждается документами, представленными в материалы дела". Клинические исследования данным препаратом разрешено проводить в семи клинических центрах, отмечал суд. Окружной суд в сентябре отменил постановление апелляции и оставил в силе решение первой инстанции. Он согласился, что без итогов клинических испытаний результаты трех предыдущих этапов работ не имеют самостоятельной потребительской ценности. Разработчик должен будет вернуть в казну более 117 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20260117/rak-866605564.html
https://1prime.ru/20260207/lechenie-867268373.html
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863842768_0:0:1365:1025_1920x0_80_0_0_0950ddaeeb7d27a4e3a413b5632fd557.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия, рф, москва, минпромторг, верховный суд
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Минпромторг, Верховный суд
ВС поддержал решение по акту о создании уникального препарата от рака
ВС поддержал отмену акта о создании в России уникального препарата от рака
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Верховный суд России поддержал нижестоящую инстанцию, которая в споре Минпромторга России и подмосковного разработчика лекарственных препаратов отменила постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, в котором было заявлено о создании в РФ препарата от онкологии, не имеющего аналогов в мире.
Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, судья ВС РФ Алексей Якимов, изучив кассационную жалобу ответчика ООО "Лина М" (город Королев), не нашел оснований для пересмотра последнего судебного акта по делу.
Мужчина прожил 40 лет с терминальной стадией рака, пишут СМИ
В своем иске к ООО "Лина М" Минпромторг
потребовал расторгнуть госконтракт с ответчиком от 2014 года стоимостью 150 миллионов рублей на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы "Трансфер зарубежных разработок инновационного лекарственного средства белково-векторной доставки актиномицинового ряда для лечения онкологических заболеваний".
Кроме того, истец попросил суд взыскать с ООО "Лина М" более 117 миллионов рублей неотработанного аванса. Как заявил истец, просрочка выполнения четвёртого этапа НИОКР, включающего в себя клинические испытания, превысила шесть лет, и в целом "цель НИОКР не достигнута, отсутствует результат работ, имеющий потребительскую ценность для заказчика".
Арбитражный суд Москвы
в ноябре расторг контракт и взыскал с ответчика неосновательное обогащение.
Апелляционная инстанция в марте сократила взыскание до 14 миллионов. Она решила, что задержка произошла по объективным причинам. Так, разрешение на клинические испытания ответчик получил с опозданием на год, затем испытания приостанавливались из-за запрета на набор добровольцев в период ковида, затем из-за международных санкций пришлось разрабатывать оборудование отечественного производства.
В результате апелляционный суд не только снизил взыскание, но и пришел к выводу, что "ответчиком разработан социально-значимый для общества препарат" и "препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания".
В постановлении апелляции уточнялось, что препарат "Афотид" уже применяется для лечения онкозаболеваний "на добровольцах, безопасность препарата доказана, что подтверждается документами, представленными в материалы дела". Клинические исследования данным препаратом разрешено проводить в семи клинических центрах, отмечал суд.
Окружной суд в сентябре отменил постановление апелляции и оставил в силе решение первой инстанции. Он согласился, что без итогов клинических испытаний результаты трех предыдущих этапов работ не имеют самостоятельной потребительской ценности. Разработчик должен будет вернуть в казну более 117 миллионов рублей.
Страховщики оценили среднюю стоимость лечения рака в России в 2025 году