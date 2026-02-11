https://1prime.ru/20260211/sud-867374869.html

ВС поддержал решение по акту о создании уникального препарата от рака

МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Верховный суд России поддержал нижестоящую инстанцию, которая в споре Минпромторга России и подмосковного разработчика лекарственных препаратов отменила постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, в котором было заявлено о создании в РФ препарата от онкологии, не имеющего аналогов в мире. Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, судья ВС РФ Алексей Якимов, изучив кассационную жалобу ответчика ООО "Лина М" (город Королев), не нашел оснований для пересмотра последнего судебного акта по делу. В своем иске к ООО "Лина М" Минпромторг потребовал расторгнуть госконтракт с ответчиком от 2014 года стоимостью 150 миллионов рублей на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы "Трансфер зарубежных разработок инновационного лекарственного средства белково-векторной доставки актиномицинового ряда для лечения онкологических заболеваний". Кроме того, истец попросил суд взыскать с ООО "Лина М" более 117 миллионов рублей неотработанного аванса. Как заявил истец, просрочка выполнения четвёртого этапа НИОКР, включающего в себя клинические испытания, превысила шесть лет, и в целом "цель НИОКР не достигнута, отсутствует результат работ, имеющий потребительскую ценность для заказчика". Арбитражный суд Москвы в ноябре расторг контракт и взыскал с ответчика неосновательное обогащение. Апелляционная инстанция в марте сократила взыскание до 14 миллионов. Она решила, что задержка произошла по объективным причинам. Так, разрешение на клинические испытания ответчик получил с опозданием на год, затем испытания приостанавливались из-за запрета на набор добровольцев в период ковида, затем из-за международных санкций пришлось разрабатывать оборудование отечественного производства. В результате апелляционный суд не только снизил взыскание, но и пришел к выводу, что "ответчиком разработан социально-значимый для общества препарат" и "препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания". В постановлении апелляции уточнялось, что препарат "Афотид" уже применяется для лечения онкозаболеваний "на добровольцах, безопасность препарата доказана, что подтверждается документами, представленными в материалы дела". Клинические исследования данным препаратом разрешено проводить в семи клинических центрах, отмечал суд. Окружной суд в сентябре отменил постановление апелляции и оставил в силе решение первой инстанции. Он согласился, что без итогов клинических испытаний результаты трех предыдущих этапов работ не имеют самостоятельной потребительской ценности. Разработчик должен будет вернуть в казну более 117 миллионов рублей.

