Суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей

Суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей мессенджер Telegram за неудаление информации, в том числе о российской армии, передает корреспондент РИА Новости. "Признать Telegram Messanger inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей", - огласила решение судья. Протокол был составлен за распространение и неудаление заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, продаже алкогольной и табачной продукции, распространение и продажу персональных данных.

