https://1prime.ru/20260211/telegram--867379176.html
В Кремле призвали Telegram соблюдать российское законодательство
В Кремле призвали Telegram соблюдать российское законодательство - 11.02.2026, ПРАЙМ
В Кремле призвали Telegram соблюдать российское законодательство
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя замедление Telegram в России, заявил, что Роскомнадзор несет ответственность за то, чтобы компании... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T12:42+0300
2026-02-11T12:42+0300
2026-02-11T12:42+0300
технологии
россия
рф
дмитрий песков
роскомнадзор
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4b9989249eac499803d4943dd978dceb.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя замедление Telegram в России, заявил, что Роскомнадзор несет ответственность за то, чтобы компании выполняли законодательство РФ. "Есть закон, который нужно выполнять. Роскомнадзор как раз-таки несет ответственность за то, чтобы компании, которые в этой области оказывают услуги, чтобы они выполняли соответствующее законодательство", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на заявлении Роскомнадзора о замедлении Telegram.
https://1prime.ru/20260211/telegram--867378362.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_bbbd270d8684bf4506c3ca4994c40035.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, дмитрий песков, роскомнадзор, telegram
Технологии, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Роскомнадзор, Telegram
В Кремле призвали Telegram соблюдать российское законодательство
Песков: Роскомнадзор несет ответственность за исполнение законов компаниями