В Кремле призвали Telegram соблюдать российское законодательство - 11.02.2026
https://1prime.ru/20260211/telegram--867379176.html
В Кремле призвали Telegram соблюдать российское законодательство
В Кремле призвали Telegram соблюдать российское законодательство - 11.02.2026, ПРАЙМ
В Кремле призвали Telegram соблюдать российское законодательство
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя замедление Telegram в России, заявил, что Роскомнадзор несет ответственность за то, чтобы компании... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T12:42+0300
2026-02-11T12:42+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4b9989249eac499803d4943dd978dceb.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя замедление Telegram в России, заявил, что Роскомнадзор несет ответственность за то, чтобы компании выполняли законодательство РФ. "Есть закон, который нужно выполнять. Роскомнадзор как раз-таки несет ответственность за то, чтобы компании, которые в этой области оказывают услуги, чтобы они выполняли соответствующее законодательство", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на заявлении Роскомнадзора о замедлении Telegram.
12:42 11.02.2026
 
В Кремле призвали Telegram соблюдать российское законодательство

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя замедление Telegram в России, заявил, что Роскомнадзор несет ответственность за то, чтобы компании выполняли законодательство РФ.
"Есть закон, который нужно выполнять. Роскомнадзор как раз-таки несет ответственность за то, чтобы компании, которые в этой области оказывают услуги, чтобы они выполняли соответствующее законодательство", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на заявлении Роскомнадзора о замедлении Telegram.
Заголовок открываемого материала