Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260211/telegram--867379488.html
Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей
Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей - 11.02.2026, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за неудаление информации с призывами к экстремистской деятельности, передает... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T12:55+0300
2026-02-11T12:55+0300
технологии
общество
рф
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/82760/25/827602574_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_e0afd9e9555ab274a7eeaa32a865b59a.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за неудаление информации с призывами к экстремистской деятельности, передает корреспондент РИА Новости. "Признать Telegram Messenger inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - огласила решение судья. Протокол был составлен за неудаление информации с призывами к экстремистской деятельности. Ранее в среду суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей по аналогичному протоколу, составленному за распространение и неудаление заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, продаже алкогольной и табачной продукции, распространение и продажу персональных данных.
https://1prime.ru/20260124/ogranicheniya-866870334.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82760/25/827602574_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_efa643e3ca741f08796e4fd4af01e006.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , рф, telegram
Технологии, Общество , РФ, Telegram
12:55 11.02.2026
 
Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей за неудаление информации

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Мессенджер Telegram. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за неудаление информации с призывами к экстремистской деятельности, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Telegram Messenger inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - огласила решение судья.
Протокол был составлен за неудаление информации с призывами к экстремистской деятельности.
Ранее в среду суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей по аналогичному протоколу, составленному за распространение и неудаление заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, продаже алкогольной и табачной продукции, распространение и продажу персональных данных.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
В Госдуме объяснили причины ограничений WhatsApp* и Telegram
24 января, 23:28
 
ТехнологииОбществоРФTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала