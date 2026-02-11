https://1prime.ru/20260211/telegram--867379488.html
Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за неудаление информации с призывами к экстремистской деятельности, передает корреспондент РИА Новости. "Признать Telegram Messenger inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - огласила решение судья. Протокол был составлен за неудаление информации с призывами к экстремистской деятельности. Ранее в среду суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей по аналогичному протоколу, составленному за распространение и неудаление заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, продаже алкогольной и табачной продукции, распространение и продажу персональных данных.
