Товарооборот России и Уругвая вырос за 11 месяцев на 23,7% - 11.02.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Уругвая вырос за 11 месяцев на 23,7%
2026-02-11T00:55+0300
2026-02-11T00:55+0300
экономика
россия
уругвай
рф
МОНТЕВИДЕО, 11 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и Уругвая показывает положительную динамику, за 11 месяцев 2025 года он вырос на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости посол РФ Алексей Исаков. "За последний год наблюдается положительная динамика в развитии нашего товарооборота. За 11 месяцев 2025 года он увеличился на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, при сохранении традиционной номенклатуры нашего экспорта в Уругвай (минеральные удобрения, продукция химической промышленности) и импорта (преобладают сельхозтовары)", - сказал посол. По его мнению, потенциал дальнейшего роста товарооборота далеко не раскрыт. "Совместно с нашими партнерами обсуждаем вопросы дальнейшего расширения связей по направлениям науки, высоких технологий, транспорта, фармацевтики и других", - сказал дипломат. Исаков напомнил, что в сентябре 2025 года прошло онлайн-заседание российско-уругвайской смешанной комиссии содействия развитию торгово-экономических связей. По его итогам ведется работа по реализации достигнутых договоренностей, в том числе в плане поиска новых направлений взаимовыгодного сотрудничества, интенсификации диалога по линии бизнес-структур обеих стран, включая проведение онлайн-конференций, участие в крупных международных мероприятиях на территории России, таких как Петербургский международный экономический форум. С обеих сторон имеется понимание важности организации очередного заседания межправкомиссии, но пока не определено, в какие конкретные сроки и в какой форме оно пройдет, отметил посол РФ.
россия, уругвай, рф
Экономика, РОССИЯ, УРУГВАЙ, РФ
00:55 11.02.2026
 
Товарооборот России и Уругвая вырос за 11 месяцев на 23,7%

Посол Исаков: товарооборот России и Уругвая за 11 месяцев вырос на 23,7%

МОНТЕВИДЕО, 11 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и Уругвая показывает положительную динамику, за 11 месяцев 2025 года он вырос на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости посол РФ Алексей Исаков.
"За последний год наблюдается положительная динамика в развитии нашего товарооборота. За 11 месяцев 2025 года он увеличился на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, при сохранении традиционной номенклатуры нашего экспорта в Уругвай (минеральные удобрения, продукция химической промышленности) и импорта (преобладают сельхозтовары)", - сказал посол.
По его мнению, потенциал дальнейшего роста товарооборота далеко не раскрыт. "Совместно с нашими партнерами обсуждаем вопросы дальнейшего расширения связей по направлениям науки, высоких технологий, транспорта, фармацевтики и других", - сказал дипломат.
Исаков напомнил, что в сентябре 2025 года прошло онлайн-заседание российско-уругвайской смешанной комиссии содействия развитию торгово-экономических связей. По его итогам ведется работа по реализации достигнутых договоренностей, в том числе в плане поиска новых направлений взаимовыгодного сотрудничества, интенсификации диалога по линии бизнес-структур обеих стран, включая проведение онлайн-конференций, участие в крупных международных мероприятиях на территории России, таких как Петербургский международный экономический форум.
С обеих сторон имеется понимание важности организации очередного заседания межправкомиссии, но пока не определено, в какие конкретные сроки и в какой форме оно пройдет, отметил посол РФ.
 
