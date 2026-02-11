https://1prime.ru/20260211/tovarooborot-867366544.html

Товарооборот России и Уругвая вырос за 11 месяцев на 23,7%

Товарооборот России и Уругвая вырос за 11 месяцев на 23,7% - 11.02.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Уругвая вырос за 11 месяцев на 23,7%

Товарооборот России и Уругвая показывает положительную динамику, за 11 месяцев 2025 года он вырос на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T00:55+0300

2026-02-11T00:55+0300

2026-02-11T00:55+0300

экономика

россия

уругвай

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867366544.jpg?1770760553

МОНТЕВИДЕО, 11 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и Уругвая показывает положительную динамику, за 11 месяцев 2025 года он вырос на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости посол РФ Алексей Исаков. "За последний год наблюдается положительная динамика в развитии нашего товарооборота. За 11 месяцев 2025 года он увеличился на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, при сохранении традиционной номенклатуры нашего экспорта в Уругвай (минеральные удобрения, продукция химической промышленности) и импорта (преобладают сельхозтовары)", - сказал посол. По его мнению, потенциал дальнейшего роста товарооборота далеко не раскрыт. "Совместно с нашими партнерами обсуждаем вопросы дальнейшего расширения связей по направлениям науки, высоких технологий, транспорта, фармацевтики и других", - сказал дипломат. Исаков напомнил, что в сентябре 2025 года прошло онлайн-заседание российско-уругвайской смешанной комиссии содействия развитию торгово-экономических связей. По его итогам ведется работа по реализации достигнутых договоренностей, в том числе в плане поиска новых направлений взаимовыгодного сотрудничества, интенсификации диалога по линии бизнес-структур обеих стран, включая проведение онлайн-конференций, участие в крупных международных мероприятиях на территории России, таких как Петербургский международный экономический форум. С обеих сторон имеется понимание важности организации очередного заседания межправкомиссии, но пока не определено, в какие конкретные сроки и в какой форме оно пройдет, отметил посол РФ.

уругвай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, уругвай, рф