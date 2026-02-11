https://1prime.ru/20260211/tovstik-867388554.html
Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака с ним
Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака с ним - 11.02.2026, ПРАЙМ
Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака с ним
Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика Елена обжаловала решение Никулинского районного суда Москвы о расторжении брака, настаивая на неподсудности дела,... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T17:24+0300
2026-02-11T17:24+0300
2026-02-11T17:24+0300
бизнес
общество
москва
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_7048b399860ac0f1b14c4a77d6698b10.jpg
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика Елена обжаловала решение Никулинского районного суда Москвы о расторжении брака, настаивая на неподсудности дела, сообщил РИА Новости адвокат предпринимателя Филипп Рябченко. По словам защитника, Товстик подала жалобу, в которой оспаривает юрисдикцию рассмотрения бракоразводного процесса. Она считает, что дело должен был рассматривать не тот суд, в который обращался ее бывший супруг. Брак был расторгнут Никулинским районным судом осенью 2025 года после 22 лет совместной жизни. Одновременно в Пресненском суде Москвы продолжаются слушания по иску Елены Товстик о признании недействительным брачного договора и разделе совместно нажитого имущества, включая активы компании предпринимателя. Как сообщал РИА Новости адвокат Рябченко, в рамках этого имущественного спора сторона истицы настаивает на проведении психологической экспертизы в отношении Товстик и допросе свидетеля. Рассмотрение иска продолжится 18 февраля. Ответчик настаивает на законности брачного договора. По условиям этого документа, отмечал адвокат, Елена Товстик уже получила имущество и выплаты на общую сумму около миллиарда рублей, включая дом в Подмосковье, зарубежную недвижимость, единовременную выплату и пожизненное содержание в размере 500 тысяч рублей ежемесячно.
https://1prime.ru/20260202/milliardery-867111213.html
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a84a8cbb7c1682f9baf0b073b5c1d432.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , москва, московская область
Бизнес, Общество , МОСКВА, Московская область
Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака с ним
Бывшая жена Романа Товстика обжаловала решение суда о расторжении брака
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика Елена обжаловала решение Никулинского районного суда Москвы о расторжении брака, настаивая на неподсудности дела, сообщил РИА Новости адвокат предпринимателя Филипп Рябченко.
По словам защитника, Товстик подала жалобу, в которой оспаривает юрисдикцию рассмотрения бракоразводного процесса. Она считает, что дело должен был рассматривать не тот суд, в который обращался ее бывший супруг.
Брак был расторгнут Никулинским районным судом осенью 2025 года после 22 лет совместной жизни.
Одновременно в Пресненском суде Москвы
продолжаются слушания по иску Елены Товстик о признании недействительным брачного договора и разделе совместно нажитого имущества, включая активы компании предпринимателя. Как сообщал РИА Новости адвокат Рябченко, в рамках этого имущественного спора сторона истицы настаивает на проведении психологической экспертизы в отношении Товстик и допросе свидетеля. Рассмотрение иска продолжится 18 февраля.
Ответчик настаивает на законности брачного договора. По условиям этого документа, отмечал адвокат, Елена Товстик уже получила имущество и выплаты на общую сумму около миллиарда рублей, включая дом в Подмосковье
, зарубежную недвижимость, единовременную выплату и пожизненное содержание в размере 500 тысяч рублей ежемесячно.
Названы самые богатые бизнесмены России