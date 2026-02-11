https://1prime.ru/20260211/tovstik-867388554.html

Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака с ним

11.02.2026

Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака с ним - 11.02.2026, ПРАЙМ

Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака с ним

Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика Елена обжаловала решение Никулинского районного суда Москвы о расторжении брака, настаивая на неподсудности дела,... | 11.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика Елена обжаловала решение Никулинского районного суда Москвы о расторжении брака, настаивая на неподсудности дела, сообщил РИА Новости адвокат предпринимателя Филипп Рябченко. По словам защитника, Товстик подала жалобу, в которой оспаривает юрисдикцию рассмотрения бракоразводного процесса. Она считает, что дело должен был рассматривать не тот суд, в который обращался ее бывший супруг. Брак был расторгнут Никулинским районным судом осенью 2025 года после 22 лет совместной жизни. Одновременно в Пресненском суде Москвы продолжаются слушания по иску Елены Товстик о признании недействительным брачного договора и разделе совместно нажитого имущества, включая активы компании предпринимателя. Как сообщал РИА Новости адвокат Рябченко, в рамках этого имущественного спора сторона истицы настаивает на проведении психологической экспертизы в отношении Товстик и допросе свидетеля. Рассмотрение иска продолжится 18 февраля. Ответчик настаивает на законности брачного договора. По условиям этого документа, отмечал адвокат, Елена Товстик уже получила имущество и выплаты на общую сумму около миллиарда рублей, включая дом в Подмосковье, зарубежную недвижимость, единовременную выплату и пожизненное содержание в размере 500 тысяч рублей ежемесячно.

