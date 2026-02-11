Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака с ним - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260211/tovstik-867388554.html
Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака с ним
Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака с ним - 11.02.2026, ПРАЙМ
Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака с ним
Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика Елена обжаловала решение Никулинского районного суда Москвы о расторжении брака, настаивая на неподсудности дела,... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T17:24+0300
2026-02-11T17:24+0300
бизнес
общество
москва
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_7048b399860ac0f1b14c4a77d6698b10.jpg
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика Елена обжаловала решение Никулинского районного суда Москвы о расторжении брака, настаивая на неподсудности дела, сообщил РИА Новости адвокат предпринимателя Филипп Рябченко. По словам защитника, Товстик подала жалобу, в которой оспаривает юрисдикцию рассмотрения бракоразводного процесса. Она считает, что дело должен был рассматривать не тот суд, в который обращался ее бывший супруг. Брак был расторгнут Никулинским районным судом осенью 2025 года после 22 лет совместной жизни. Одновременно в Пресненском суде Москвы продолжаются слушания по иску Елены Товстик о признании недействительным брачного договора и разделе совместно нажитого имущества, включая активы компании предпринимателя. Как сообщал РИА Новости адвокат Рябченко, в рамках этого имущественного спора сторона истицы настаивает на проведении психологической экспертизы в отношении Товстик и допросе свидетеля. Рассмотрение иска продолжится 18 февраля. Ответчик настаивает на законности брачного договора. По условиям этого документа, отмечал адвокат, Елена Товстик уже получила имущество и выплаты на общую сумму около миллиарда рублей, включая дом в Подмосковье, зарубежную недвижимость, единовременную выплату и пожизненное содержание в размере 500 тысяч рублей ежемесячно.
https://1prime.ru/20260202/milliardery-867111213.html
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a84a8cbb7c1682f9baf0b073b5c1d432.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва, московская область
Бизнес, Общество , МОСКВА, Московская область
17:24 11.02.2026
 
Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака с ним

Бывшая жена Романа Товстика обжаловала решение суда о расторжении брака

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Статуя Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика Елена обжаловала решение Никулинского районного суда Москвы о расторжении брака, настаивая на неподсудности дела, сообщил РИА Новости адвокат предпринимателя Филипп Рябченко.
По словам защитника, Товстик подала жалобу, в которой оспаривает юрисдикцию рассмотрения бракоразводного процесса. Она считает, что дело должен был рассматривать не тот суд, в который обращался ее бывший супруг.
Брак был расторгнут Никулинским районным судом осенью 2025 года после 22 лет совместной жизни.
Одновременно в Пресненском суде Москвы продолжаются слушания по иску Елены Товстик о признании недействительным брачного договора и разделе совместно нажитого имущества, включая активы компании предпринимателя. Как сообщал РИА Новости адвокат Рябченко, в рамках этого имущественного спора сторона истицы настаивает на проведении психологической экспертизы в отношении Товстик и допросе свидетеля. Рассмотрение иска продолжится 18 февраля.
Ответчик настаивает на законности брачного договора. По условиям этого документа, отмечал адвокат, Елена Товстик уже получила имущество и выплаты на общую сумму около миллиарда рублей, включая дом в Подмосковье, зарубежную недвижимость, единовременную выплату и пожизненное содержание в размере 500 тысяч рублей ежемесячно.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Названы самые богатые бизнесмены России
2 февраля, 08:32
 
БизнесОбществоМОСКВАМосковская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала