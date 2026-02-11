https://1prime.ru/20260211/tramp-867365486.html

Трамп заявил о планах отправить второй авианосец на Ближний Восток

Трамп заявил о планах отправить второй авианосец на Ближний Восток - 11.02.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил о планах отправить второй авианосец на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Axios сообщил, что рассматривает возможность отправки второго авианосца с ударной группой на Ближний Восток. | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T00:01+0300

2026-02-11T00:01+0300

2026-02-11T00:01+0300

экономика

сша

иран

ближний восток

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867365486.jpg?1770757276

ВАШИНГТОН, 10 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Axios сообщил, что рассматривает возможность отправки второго авианосца с ударной группой на Ближний Восток. Соответствующее заявление он сделал на фоне роста напряженности между США и Ираном. "У нас туда направляется армада, и, возможно, отправится ещё одна", - заявил Трамп в интервью порталу. Он отметил, что "размышляет" о направлении ещё одной авианосной ударной группы. В пятницу в оманском Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций. Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.

сша

иран

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, иран, ближний восток, дональд трамп