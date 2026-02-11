https://1prime.ru/20260211/tramp-867365486.html
Трамп заявил о планах отправить второй авианосец на Ближний Восток
ВАШИНГТОН, 10 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Axios сообщил, что рассматривает возможность отправки второго авианосца с ударной группой на Ближний Восток.
Соответствующее заявление он сделал на фоне роста напряженности между США и Ираном.
"У нас туда направляется армада, и, возможно, отправится ещё одна", - заявил Трамп в интервью порталу.
Он отметил, что "размышляет" о направлении ещё одной авианосной ударной группы.
В пятницу в оманском Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
