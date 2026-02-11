https://1prime.ru/20260211/tsb-867399138.html

ЦБ определил процедуру отказа от зачисления средств при мошенничестве

ЦБ определил процедуру отказа от зачисления средств при мошенничестве - 11.02.2026, ПРАЙМ

ЦБ определил процедуру отказа от зачисления средств при мошенничестве

Банк России определил для банков РФ процедуру отказа от зачисления средств, полученных при мошенническом переводе, сообщил регулятор. | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T23:09+0300

2026-02-11T23:09+0300

2026-02-11T23:31+0300

банк россии

банки

финансы

россия

рф

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Банк России определил для банков РФ процедуру отказа от зачисления средств, полученных при мошенническом переводе, сообщил регулятор. "Банк России направил кредитным организациям рекомендации с алгоритмом действий, который позволит гражданину оформить отказ от зачисления на его счет денег, поступивших в результате мошеннической операции, и вернуть их пострадавшему. Эти рекомендации призваны улучшить взаимодействие банков с клиентами, сведения о которых попали в базу данных регулятора", - говорится в сообщении. Там отмечается, что банкам рекомендовано обеспечить прием заявлений клиентов – физических лиц об отказе от зачисления средств – например, в отделениях, по телефону горячей линии или через онлайн-банк. "Человеку, который захочет воспользоваться этой процедурой и вернуть пострадавшему от мошеннических действий деньги, нужно будет указать в заявлении номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ). Этот идентификатор мошеннического перевода Банк России предоставляет гражданину по результатам рассмотрения его обращения об исключении реквизитов из базы данных", - уточняется в релизе. Также отмечается, что банку, получившему заявление гражданина об отказе от зачисления денег, рекомендовано вернуть средства в размере суммы мошеннической операции банку плательщика, а кредитной организации плательщика – зачислить деньги на счет пострадавшего клиента и направить в Банк России соответствующую информацию. "Регулятор учитывает ее при принятии решения об исключении сведений о гражданине из базы данных о мошеннических операциях", - уточняется в сообщении. Банк России будет мониторить исполнение банками рекомендаций, заключается там.

https://1prime.ru/20260210/moshenniki-867355179.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, рф, банк россия