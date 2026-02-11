Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ определил процедуру отказа от зачисления средств при мошенничестве - 11.02.2026
ЦБ определил процедуру отказа от зачисления средств при мошенничестве
2026-02-11T23:09+0300
2026-02-11T23:31+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Банк России определил для банков РФ процедуру отказа от зачисления средств, полученных при мошенническом переводе, сообщил регулятор. "Банк России направил кредитным организациям рекомендации с алгоритмом действий, который позволит гражданину оформить отказ от зачисления на его счет денег, поступивших в результате мошеннической операции, и вернуть их пострадавшему. Эти рекомендации призваны улучшить взаимодействие банков с клиентами, сведения о которых попали в базу данных регулятора", - говорится в сообщении. Там отмечается, что банкам рекомендовано обеспечить прием заявлений клиентов – физических лиц об отказе от зачисления средств – например, в отделениях, по телефону горячей линии или через онлайн-банк. "Человеку, который захочет воспользоваться этой процедурой и вернуть пострадавшему от мошеннических действий деньги, нужно будет указать в заявлении номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ). Этот идентификатор мошеннического перевода Банк России предоставляет гражданину по результатам рассмотрения его обращения об исключении реквизитов из базы данных", - уточняется в релизе. Также отмечается, что банку, получившему заявление гражданина об отказе от зачисления денег, рекомендовано вернуть средства в размере суммы мошеннической операции банку плательщика, а кредитной организации плательщика – зачислить деньги на счет пострадавшего клиента и направить в Банк России соответствующую информацию. "Регулятор учитывает ее при принятии решения об исключении сведений о гражданине из базы данных о мошеннических операциях", - уточняется в сообщении. Банк России будет мониторить исполнение банками рекомендаций, заключается там.
23:09 11.02.2026 (обновлено: 23:31 11.02.2026)
 
ЦБ определил процедуру отказа от зачисления средств при мошенничестве

ЦБ определил процедуру отказа от зачисления средств, полученных при мошенническом переводе

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Банк России определил для банков РФ процедуру отказа от зачисления средств, полученных при мошенническом переводе, сообщил регулятор.
"Банк России направил кредитным организациям рекомендации с алгоритмом действий, который позволит гражданину оформить отказ от зачисления на его счет денег, поступивших в результате мошеннической операции, и вернуть их пострадавшему. Эти рекомендации призваны улучшить взаимодействие банков с клиентами, сведения о которых попали в базу данных регулятора", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что банкам рекомендовано обеспечить прием заявлений клиентов – физических лиц об отказе от зачисления средств – например, в отделениях, по телефону горячей линии или через онлайн-банк.
"Человеку, который захочет воспользоваться этой процедурой и вернуть пострадавшему от мошеннических действий деньги, нужно будет указать в заявлении номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ). Этот идентификатор мошеннического перевода Банк России предоставляет гражданину по результатам рассмотрения его обращения об исключении реквизитов из базы данных", - уточняется в релизе.
Также отмечается, что банку, получившему заявление гражданина об отказе от зачисления денег, рекомендовано вернуть средства в размере суммы мошеннической операции банку плательщика, а кредитной организации плательщика – зачислить деньги на счет пострадавшего клиента и направить в Банк России соответствующую информацию.
"Регулятор учитывает ее при принятии решения об исключении сведений о гражданине из базы данных о мошеннических операциях", - уточняется в сообщении.
Банк России будет мониторить исполнение банками рекомендаций, заключается там.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
