https://1prime.ru/20260211/turist-867395395.html

Более четырех миллионов туристов посетили Тюменскую область в 2025 году

Более четырех миллионов туристов посетили Тюменскую область в 2025 году - 11.02.2026, ПРАЙМ

Более четырех миллионов туристов посетили Тюменскую область в 2025 году

Тюменскую область за 2025 год посетили 4,1 миллиона туристов, около половины из них приезжали в регион повторно, о предварительных итогах журналистам сообщила... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T20:50+0300

2026-02-11T20:50+0300

2026-02-11T20:50+0300

бизнес

туризм

россия

москва

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861063450_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8f8001e030008e76bee162253bb45fc8.jpg

ТЮМЕНЬ, 11 янв - ПРАЙМ. Тюменскую область за 2025 год посетили 4,1 миллиона туристов, около половины из них приезжали в регион повторно, о предварительных итогах журналистам сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма региона Мария Трофимова. Итоги развития отрасли туризма в Тюменской области за 2025 год и стратегический вектор развития отрасли на 2026 год Трофимова озвучила в среду на ежегодном совещании с представителями отрасли. Выступая с докладом она отметила, что динамика позитивная, "в среднем туризм по России растет на 4%, Тюменская область примерно где-то в этом диапазоне". "В 2025 году турпоток в нашу область составил 4,1 миллиона человек. Данные предварительные. Но даже небольшой прирост нам дает возможности для роста других основных показателей развития отрасли. Это длительность пребывания. Если раньше два-три дня, то теперь этот показатель дотягивается до четырех ночей. Второй показатель - всесезонность: мы третий год фиксируем круглогодичный турпоток", - отметила Трофимова. В числе важных показателей также возвратность туристов. По словам Трофимовой, в 2025 году каждый второй гость в регион приехал повторно либо уже бывал здесь несколько раз. Основная масса туристов - это жители соседних регионов, также есть прирост турпотока из Москвы и Санкт-Петербурга. В планах на этот год - продолжать работу по развитию термальных минеральных комплексов, туристического потенциала с учетом мощного исторического наследия Сибири, основные векторы - событийный и гастрономический туризм, автопутешествия и инклюзивный туризм.

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, москва, санкт-петербург