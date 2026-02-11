https://1prime.ru/20260211/turist-867395395.html
Более четырех миллионов туристов посетили Тюменскую область в 2025 году
Более четырех миллионов туристов посетили Тюменскую область в 2025 году
ТЮМЕНЬ, 11 янв - ПРАЙМ. Тюменскую область за 2025 год посетили 4,1 миллиона туристов, около половины из них приезжали в регион повторно, о предварительных итогах журналистам сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма региона Мария Трофимова. Итоги развития отрасли туризма в Тюменской области за 2025 год и стратегический вектор развития отрасли на 2026 год Трофимова озвучила в среду на ежегодном совещании с представителями отрасли. Выступая с докладом она отметила, что динамика позитивная, "в среднем туризм по России растет на 4%, Тюменская область примерно где-то в этом диапазоне". "В 2025 году турпоток в нашу область составил 4,1 миллиона человек. Данные предварительные. Но даже небольшой прирост нам дает возможности для роста других основных показателей развития отрасли. Это длительность пребывания. Если раньше два-три дня, то теперь этот показатель дотягивается до четырех ночей. Второй показатель - всесезонность: мы третий год фиксируем круглогодичный турпоток", - отметила Трофимова. В числе важных показателей также возвратность туристов. По словам Трофимовой, в 2025 году каждый второй гость в регион приехал повторно либо уже бывал здесь несколько раз. Основная масса туристов - это жители соседних регионов, также есть прирост турпотока из Москвы и Санкт-Петербурга. В планах на этот год - продолжать работу по развитию термальных минеральных комплексов, туристического потенциала с учетом мощного исторического наследия Сибири, основные векторы - событийный и гастрономический туризм, автопутешествия и инклюзивный туризм.
