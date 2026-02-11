Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистый убыток Ford по итогам 2025 года составил $8,182 миллиарда - 11.02.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток Ford по итогам 2025 года составил $8,182 миллиарда
Чистый убыток Ford по итогам 2025 года составил $8,182 миллиарда - 11.02.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток Ford по итогам 2025 года составил $8,182 миллиарда
Чистый убыток, приходящийся на акционеров американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., по итогам 2025 года составил 8,182 миллиарда долларов против... | 11.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток, приходящийся на акционеров американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., по итогам 2025 года составил 8,182 миллиарда долларов против прибыли в 5,879 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчетности компании. Разводненный убыток на акцию составил 2,06 доллара после прибыли в 1,46 доллара в 2024 году. Выручка за прошлый год при этом поднялась на 1,2%, до 187,267 миллиарда долларов. Чистый убыток, приходящийся на акционеров компании, в четвертом квартале 2025 года составил 11,064 миллиарда долларов после прибыли в 1,824 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 2,77 доллара после прибыли годом ранее в 0,45 доллара. Скорректированная разводненная прибыль компании на акцию в четвертом квартале составила 0,13 доллара при прогнозе аналитиков в 0,18 доллара. А выручка снизилась на 4,8% в годовом выражении, до 45,9 миллиарда долларов при ожиданиях аналитиков в 44,2 миллиарда. Ford ожидает, что по итогам 2026 года скорректированный показатель EBIT составит 8-10 миллиардов долларов, капитальные затраты - 9,5-10,5 миллиардов долларов. Акции Ford после закрытия основных торгов в США дорожают на 1,7%. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.
01:01 11.02.2026
 
Чистый убыток Ford по итогам 2025 года составил $8,182 миллиарда

Чистый убыток Ford Motor Co. в 2025 году составил 8,182 миллиарда долларов

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток, приходящийся на акционеров американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., по итогам 2025 года составил 8,182 миллиарда долларов против прибыли в 5,879 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчетности компании.
Разводненный убыток на акцию составил 2,06 доллара после прибыли в 1,46 доллара в 2024 году. Выручка за прошлый год при этом поднялась на 1,2%, до 187,267 миллиарда долларов.
Чистый убыток, приходящийся на акционеров компании, в четвертом квартале 2025 года составил 11,064 миллиарда долларов после прибыли в 1,824 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 2,77 доллара после прибыли годом ранее в 0,45 доллара.
Скорректированная разводненная прибыль компании на акцию в четвертом квартале составила 0,13 доллара при прогнозе аналитиков в 0,18 доллара. А выручка снизилась на 4,8% в годовом выражении, до 45,9 миллиарда долларов при ожиданиях аналитиков в 44,2 миллиарда.
Ford ожидает, что по итогам 2026 года скорректированный показатель EBIT составит 8-10 миллиардов долларов, капитальные затраты - 9,5-10,5 миллиардов долларов.
Акции Ford после закрытия основных торгов в США дорожают на 1,7%.
Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.
 
