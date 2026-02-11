https://1prime.ru/20260211/ubytok-867366692.html

Чистый убыток Ford по итогам 2025 года составил $8,182 миллиарда

Чистый убыток Ford по итогам 2025 года составил $8,182 миллиарда - 11.02.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток Ford по итогам 2025 года составил $8,182 миллиарда

Чистый убыток, приходящийся на акционеров американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., по итогам 2025 года составил 8,182 миллиарда долларов против... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T01:01+0300

2026-02-11T01:01+0300

2026-02-11T01:01+0300

бизнес

финансы

сша

ford

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867366692.jpg?1770760917

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток, приходящийся на акционеров американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., по итогам 2025 года составил 8,182 миллиарда долларов против прибыли в 5,879 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчетности компании. Разводненный убыток на акцию составил 2,06 доллара после прибыли в 1,46 доллара в 2024 году. Выручка за прошлый год при этом поднялась на 1,2%, до 187,267 миллиарда долларов. Чистый убыток, приходящийся на акционеров компании, в четвертом квартале 2025 года составил 11,064 миллиарда долларов после прибыли в 1,824 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 2,77 доллара после прибыли годом ранее в 0,45 доллара. Скорректированная разводненная прибыль компании на акцию в четвертом квартале составила 0,13 доллара при прогнозе аналитиков в 0,18 доллара. А выручка снизилась на 4,8% в годовом выражении, до 45,9 миллиарда долларов при ожиданиях аналитиков в 44,2 миллиарда. Ford ожидает, что по итогам 2026 года скорректированный показатель EBIT составит 8-10 миллиардов долларов, капитальные затраты - 9,5-10,5 миллиардов долларов. Акции Ford после закрытия основных торгов в США дорожают на 1,7%. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, сша, ford